Okra bedankt bestuurslid Roza D’hulster

Het bestuur van Okra Reninge-Noordschote kwam samen om bestuurslid Roza D’hulster te bedanken voor haar jarenlange inzet. Roza maakte sinds 1998 deel uit van het Okra-bestuur. “Iedereen kon altijd op haar rekenen”, zegt voorzitster Godelieve Melis. “Was het nu om te wandelen, te dansen of te kaarten, altijd was ze erbij. We beleefden een mooie tijd samen. We wensen haar nog veel leuke momenten bij Okra.” De bestuursleden dronken een glaasje en overhandigden ook een geschenk. Op de foto vooraan Clara Notebaert, Roza D’hulster en Godelieve Melis en achteraan Regine Vandamme, Daniël Notredame, Monique Hoorelbeke, Rita Matthys en Paula Leuwers. (KVCL)