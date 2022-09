Nieuwe dartsclub in cafetaria van Iepers zwembad: “De club blijft groeien”

Darts was nooit eerder zo populair in ons land en dat merk je ook aan de talloze dartsclubs die als paddenstoelen uit de grond schieten. Dartclub Cafetaria Zwembad is de nieuwste op Ieperse bodem. “Enkele leden hebben zelfs al hun eigen bijnaam”, lacht Piet Deweerdt.

“Enkele maanden geleden begonnen we met twee competitieborden”, vertelt cafetaria-uitbater Piet Deweerdt (59). “Dat was op vraag van enkele basketbalspelers die na de trainingen in de sporthal eens een pijltje wilden gooien. Het aantal geïnteresseerden was groter dan verwacht en we moesten vlug het aantal darters tot 16 beperken. Eerder organiseerden we tornooitjes met kwartfinales, halve finales en een finale. Kwestie van de indruk te hebben dat we toen écht bezig waren. Intussen zijn we wel gegroeid tot een echte club met 29 leden en met zes dartsborden. Er zijn nog drie plaatsen vacant en op termijn gaan we wellicht naar 48 leden als de interesse zich verderzet.”

Eeuwige roem

“Voorlopig organiseren we elke derde vrijdag van de maand een smijting tot de maand mei”, vervolgt Piet Deweerdt. “Elke maand speelt iedere speler vier wedstrijden, telkens best-of-three, startend vanaf 501. Per gewonnen leg krijg je één punt, bij een 2-0-winst krijgt de winnaar drie punten in het klassement en elke speler één punt extra per aanwezigheid. Op basis daarvan wordt een rangschikking opgemaakt. Wie na negen maandsmijtingen in de top vijf staat, krijgt eeuwige roem en maakt kans op een mooie prijs. In juni is er dan ook nog een inhaalsmijting voor wie eentje zou gemist hebben. Zoals het een degelijke vereniging past, sluiten we af met een barbecue en volgt de prijsuitreiking.”

Je kan een pijltje gooien terwijl je van een biertje geniet

In de nieuwe dartsclub wordt op een behoorlijk niveau gegooid. “We hebben een vijftal goed gooiende darters in onze club”, vervolgt Piet Deweerdt, die gepassioneerd is door het gooien naar de triple 19 en aansluitend een triple biertje lust. “Hier wordt geregeld 180 gegooid en zoals het in dartsmiddens past, kregen enkelen al een bijnaam. We hebben bijvoorbeeld Jens The Laze in onze rangen. Het gaat er hier luchtig aan toe en je kan een pijltje gooien terwijl je van een biertje geniet.” Het bestuur bestaat uit voorzitter Kenzo Martin, secretaris Darwin Van der Haeghen, penningmeester Ludovic D’alleine en IT-verantwoordelijke Simon Segier.

Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina Cafetaria Zwembad Ieper, 0475 92 49 66 of in de cafetaria zelf.