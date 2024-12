Nieuw clublokaal lijnvissersclub TBM krijgt vorm: “Binnenkort speciale ‘fin de barak’”

Het nieuwe clublokaal van de lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke staat er. Een mooi chaletvormig clubhuis pronkt naast de oude barak die enkele decennia lang dienst deed als noodclublokaal.

De lijnvissersclub Ter Borcht werd opgericht in 1968 en vond onderdak in café De Krekel. Toen de herberg ophield met bestaan, diende er uitgeweken te worden naar een andere stek. Die vond men in 2009 nabij het Kapellebos in een houten barak die ooit dienst deed om alle materiaal van het vakantiespeelplein ‘t Ravotterke in op te bergen. De leden van de club zorgden ervoor dat de houten barak een warm clubhuis werd, maar nu begint het bouwwerk werkelijk de tand des tijds te tonen en diende men naar een nieuwe oplossing uit te kijken.

“Een clubhuis dicht bij de vijver was echt noodzakelijk, omdat we het beheer van de visvijver en -kanalen op ons namen. Dit betekent dat we zelf zorgen voor de bepoting van het viswater, de installatie van de pompen, het aanbrengen van betonnen blokken als zit- of staanplaats voor de vissers…”, zegt voorzitter Wim Vancoillie. “Elke euro die we ontvangen via de visverloven moeten we driemaal ronddraaien vooraleer die gespendeerd wordt. De barak is werkelijk op; het regent er binnen, de elektriciteit voldoet niet meer, de beglazing bestaat nog uit enkel glas en de dakbedekking uit asbesthoudende platen… De veiligheidsnormen voldoen over de hele lijn niet meer aan de gestelde eisen. Van het gemeentebestuur kregen we de toelating om een nieuw clubhuis te bouwen.”

Dynamische club

De betonplaat meet iets meer dan 17 meter lengte en 6 meter breedte. Hierop bouwden we een houten chalet, bestaande uit duurzaam hout, met een plat dak. De ruime inkomhal geeft toegang tot een sanitair blok met zowel dames- als herentoiletten. Achteraan de ruime vergaderzaal bevindt zich onze bar met daarop aansluitend een ruime opslagruimte. Nu de ruwbouw af is, staat een nieuwe ploeg medewerkers klaar voor de binnenisolatie, de waterleiding, de elektriciteitsvoorziening, de verwarmingselementen en de binnenbekleding. Als club hebben we dit alles zelf gefinancierd, maar we zijn het gemeentebestuur van Meulebeke enorm dankbaar dat we aan de oever van de Ter Borcht visvijver ons clubhuis mochten neerpoten. Dit zal ongetwijfeld bijdragen tot de verdere bloei van onze dynamische lijnvissersclub. Op 1 februari is er een speciale ‘fin de barak’, waarbij we van 12 tot 15 uur een hengelwedstrijd uitschrijven en iedereen kan genieten van een BBQ-worst, dit alles als afscheid van het oude clubhuis en de opening van het nieuwe clublokaal. (LB)