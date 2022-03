Neos Kuurne viert 50 (+1)-jarig bestaan: “Heropstart zonder beperkingen”

Neos Kuurne vierde op donderdag 17 maart zijn 50(+1)-jarig bestaan. Na een misviering in de Sint-Michielskerk volgde een ontvangst op het gemeentehuis. De 150 aanwezigen genoten daarna van een feestmaaltijd in een Kuurnse feestzaal.

Omdat vorig jaar door corona het 50-jarig bestaan van Neos niet kon gevierd worden, werd er dit jaar dus 50+1 gevierd. Het gemeentebestuur nodigde het bestuur en de leden van Neos uit op een academische zitting in de grote raadzaal van het gemeentehuis. Zowel nationaal voorzitter Jacqueline Gils als burgemeester Francis Benoit vertelden over het belang van Neos als organisatie voor actieve gepensioneerden. “Een vereniging verenigt”, zei de burgemeester.

“Neos, het vroegere CRM, brengt al 50 jaar mensen bij elkaar in onze gemeente. Wij hebben in de coronaperiode geleerd hoe belangrijk het is dat mensen elkaar kunnen zien en spreken en ook naar elkaar eens kunnen luisteren. Dat hebben veel mensen gemist. Vanaf nu, bij het begin van de lente, kan alles weer en kan Neos zijn gewone activiteiten opnieuw opstarten zonder restricties.” De burgemeester droeg nog een gedichtje over GELUK voor en wenste alle leden van Neos veel geluk. De bijeenkomst werd opgeluisterd door Luc Desmet, lid van Neos en Kuurnse troubadour, die de aanwezigen aangenaam verraste met enkele folkliedjes. Daarna zongen enkele leden hun zelfgemaakte versie van The Wild Rover: Op Kuurne ploatse, met een pintse in min hand, …

225 leden

“Neos (Netwerk van Ondernemende Senioren) is een zeer actieve vereniging in Kuurne”, zegt Johan Quartier, voorzitter Neos Kuurne. “Ben je net op pensioen en heb je zin in nieuwe uitdagingen, in toffe ontmoetingen, in boeiende uitstappen en in veel gezelligheid? Maak dan kennis met ons. Wij zijn een netwerk van 225 actieve senioren. In de beginjaren waren dat vooral gepensioneerde zelfstandigen, maar nu vinden steeds meer kaderleden en ambtenaren hun weg.”

José Vanwonterghem, een actief bestuurslid van Neos Kuurne, vervolgt: “Wij organiseren naast voordrachten, bedrijfsbezoeken en concerten, ook maandelijks een fietstocht (30 km) en een wandeltocht (6 km). Onze tochten worden altijd gecombineerd met geleide bezoeken aan bedrijven. Zo fietsen we op donderdag 7 april naar Brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem.” (ADM)

Meer info: www.neosvzw.be/kuurne of kuurneos@gmail.com