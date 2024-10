Naast MTB- en cyclotocht ook gravelrit bij Beveren Sportief

Op zaterdag 2 november organiseert de Roeselaarse wielertoeristenclub WTC Beveren Sportief opnieuw de jaarlijkse mountainbikerit en cyclotocht voor de recreatieve fietsliefhebber: de Titeca.pro vtt en cyclo – Roeselare. Dit jaar wordt daar een gravelrit aan toegevoegd.

Met de hulp van zijn bijna 90 leden staat WTC Beveren Sportief in voor de organisatie van de Titeca.pro VTT en cyclo – Roeselare. Voor het eerst wordt naast een rit in het veld (met 4 afstanden) en op de weg (2 afstanden) ook een gravelrit georganiseerd met eveneens keuze uit 2 afstanden.

Onbekende plekjes

Sinds 2023 verbindt het accountancybedrijf Titeca.pro zijn naam aan het evenement. Yves Deschout, marketeer bij Titeca pro accountants & experts licht toe: “WTC Beveren Sportief wil met zijn event verder doorgroeien, net als ons bedrijf. De samenwerking komt ook tot uiting in een Strava-segment waarbij een volledig koerstenue van het bedrijf te winnen valt.”

Het parcours van de mountainbike doet elk jaar weer onbekende plekjes in en rond Roeselare aan, zoals rond enkele spaarbekkens en over de industriezone van Roeselare-Beveren. En natuurlijk een aantal privéterreinen, die anders nooit toegankelijk zijn. Met de cyclo op de weg wil de club inspelen op de toenemende vraag van wielertoeristen naar winterritten. En de gravelrit speelt in op de nieuwste trend in het fietsen. De twee afstanden van de gravelrit worden niet uitgepijld maar gereden aan de hand van een gpx-bestand.

Naar traditie krijgt elke deelnemer bij aankomst een gratis broodje met braadworst. “Dat blijkt toch wel ons handelsmerk”, aldus voorzitter Johan Lanckriet. “Bij de wielertoeristen en mountainbikers gaat een belletje rinkelen als ik zeg dat we de club zijn van de braadworst.”

Starten kan van 8 tot en met 14 uur. Vertrek- en aankomst aan de Nieuwe Deure, Izegemseaardeweg 32, Roeselare-Beveren (bij het sportcentrum). (RV)

Info bekom je via de site www.beverensportief.com, beveren.sportief@gmail.com of op 0488 42 47 05.