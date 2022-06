Na twee jaar uitstel is er de tiende Koeketieneloop in Meulebeke op 19 juni

In de brouwerij Maenhout in Pittem werd de 10de Koeketieneloop voorgesteld. Pieter Vanneste van de Joggingclub AVMO Molenland was bijzonder blij na twee jaar coronaleed het event voor te stellen.

“Wij waren de tweede die goed twaalf jaar geleden een bierenloop organiseerde”, aldus Pieter Vanneste. “Nu kunnen wij opnieuw organiseren op het domein Ter Borcht. Het gaat hem over rondjes lopen of wandelen op recreatieve manier. Na elk rondje krijgt de deelnemer een bonnetje, goed voor een flesje koeketiene. Toen we begonnen met onze loop sprongen Thijs en Birgit van brouwerij Maenhout uit Pittem onmiddellijk op de kar. Het biertje is het Meulebeeks streekbier, met een nieuw etiket dat ontworpen werd door de Roeselaarse striptekenaar Jimmy Hostens. Thijs Maenhout brouwde het en de naam verwijst naar het kaartspel toen hij zijn vrouw leerde kennen en verwijst dus naar de liefde.”

Er zijn dit jaar enkele veranderingen. “De start en de inschrijvingen de dag zelf gebeurt aan ons nieuwe lokaal ’t Loopkot aan de Miere. De rondjes van 2,1 worden volledig gelopen of gewandeld op het domein, voor een groot deel op het veldritparcours. Dus deels Ook het gerestaureerde kasteel is in het parcours opgenomen. Er is ook een stand van het koeketienebier voorzien langs de omloop om her biertje te kunnen proeven. Op de laatst gelopen editie tekenden 200 deelnemers en wij mikken dit jaar op minstens hetzelfde aantal. Ook de kinderen kunnen deelnemen en krijgen per afgelegde ronde een pakje wafels van DV Foods. Om af te sluiten is er ook een tombola met een ballonvlucht als eerste prijs”.