Na 48 jaar dienst als brandweerman in Aarsele zet postoverste Dirk stapje terug

Postoverste Dirk Debeuckelaere zet na veertig jaar aan het hoofd van de Aarseelse brandweer een stapje terug. De 66-jarige brandweerman was maar liefst 48 jaar verbonden aan de plaatselijke brandweerpost, maar geniet sinds donderdag van zijn pensioen. “Ik zal vooral de verbondenheid binnen de brandweer missen, maar nu zal ik extra tijd vrijmaken voor mijn andere hobby: zeilen.”

Achtenveertig jaar bij de brandweer, waarvan veertig jaar als postoverste. Dirk Debeuckelaere (66) mag terecht fier terugblikken op een mooie carrière binnen de hulpverleningssector. Dirk groeide op in Roeselare, maar toen vader en moeder besloten een kruidenierszaak te openen in Aarsele verhuisde hij mee naar de Tieltse deelgemeente.

Briefje aan de burgemeester

Op zijn achttiende kreeg hij de vraag of hij zich wou aansluiten bij de plaatselijke brandweerpost. “Van grote opleidingen of dergelijke was er toen nog geen sprake. We moesten een briefje schrijven naar de burgemeester dat we ons wilden engageren als brandweerman. In die tijd bestonden er ook nog geen biepers en loeide bij een brand een luide sirene.”

Dirk werkte toen nog als labo-onderzoeker aan de universiteit in Gent, waardoor hij in zijn beginjaren niet altijd even beschikbaar was voor de brandweer. “Maar toen ik in 1980 mijn eigen elektrobedrijf opstartte in Aarsele kon ik vaker uitrukken.”

Het bedrijf verhuisde in 2000 naar Tielt en in 2011 liet Dirk zijn zaak over. “Sindsdien was heel veel beschikbaar voor de brandweer.”

Steeds alert

De brandweer speelde achtenveertig jaar lang een belangrijke rol binnen het leven van Dirk. “Dat wisten ook mijn vrouw, mijn kinderen en inmiddels mijn kleinkinderen. Iedere interventie probeerde ik me honderd procent te geven. Het ene voorval is soms erger dan het andere. Soms sta je ook machteloos. Dat zijn de moeilijkste interventies, gelukkige slaagde ik er wel in om vaak een minder leuk voorval een plaats te geven. Ik ben vooral ook blij dat er nooit iets gebeurd is met een van onze brandweermensen. Het moet verschrikkelijk zijn om iemand in bijvoorbeeld een brand te verliezen.”

Als brandweerofficier bepaalde Dirk vaak de strategie tijdens een interventie. “Geen enkele brand is dezelfde en je moet steeds alert zijn, maar door zoveel interventies te doen herken je wel situaties en weet je vaak gemakkelijker hoe je best te werk gaat.”

Vorige week donderdag werd Dirk opgeroepen voor een laatste interventie. Zonder zijn medeweten werd hij opgeroepen voor een netoefening. Toen Dirk aankwam bij een zogezegde loodsbrand mocht hij in het bijzijn van zijn collega’s een laatste symbolische brand blussen. “Het was toch even slikken, een emotioneel moment.”

Tijd gehad

Aanstaande zaterdag geeft Dirk officieel de fakkel door aan zijn opvolger Wim De Vrieze. “Sommige mensen vroegen me waarom ik niet wachtte tot ik vijftig jaar brandweerman was, maar ik heb mijn tijd gehad. Mijn opvolger is er ook meer dan klaar voor.”

“Ja, ik zal de brandweer missen. De interventies, de verbondenheid met de manschappen. Weet je dat de brandweermensen hier dertig jaar geleden zelf na de verhuis de kazerne hebben ingericht? Het groepsgevoel is zo belangrijk. Natuurlijk zijn er soms eens discussies, maar met een open communicatie kom je heel ver.”

Dirk blijft lid van de vriendenkring van de brandweer en hoopt op een rooskleurige toekomst voor de Aarseelse post. “Terwijl we vroeger enkel in Aarsele tussenkwamen, verwerkt brandweer Aarsele ieder jaar nu toch een honderdtal oproepen. Van Vinkt bij Deinze tot in Oeselgem, Dentergem, Ruiselede of Tielt. Door de strategische goede ligging heeft de post Aarsele sinds de hervorming aan belang gewonnen.”

Volk gezocht

“Momenteel is de brandweer in Aarsele wel op zoek naar extra mensen. Er zijn dringend nieuwe, jonge mensen nodig. Door de opleiding ligt de lat wel hoog, maar ik raad iedereen aan om zich bij de brandweer aan te sluiten.”

Dirk wil zich de komende jaren extra toespitsen op een andere hobby. “Ik heb een grote liefde voor boten en zeilen. Nadat ik de zaak overgelaten heb ben ik nog een jaar naar de zeevaartschool geweest. Ik heb een eigen boot en hoop nu vaker uit te varen.”

