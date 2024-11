Mike Wildemeersch is nu Doctor Humoris Causa

Ook dit jaar werd er tijdens de zitting een nieuwe Doctor Humoris Causa aan de eregalerij van de Brugse Totetrekkersgarde toegevoegd. Deze keer viel die eer te beurt aan Mike Wildemeersch.

De 46-jarige Bruggeling zit ondertussen 25 jaar in de bierbusiness. “Export van bier”, vertelt hij. “Ik was bijna vijftien jaar actief in brouwerij Corsendonk en kreeg toen in het carnavalsleven mijn eerste titel van Prins van Brugge, namelijk Prins Corsendonk I. Nu ben ik tien jaar exportdirecteur voor brouwerij Cornelissen in Limburg. Mijn vader was destijds werkzaam voor Dranken Van Maele. Het bierleven zit dus wel een beetje in de genen.”

Mike is al tientallen jaren in het verenigingsleven actief, onder meer als een zeer fervent kruisboogschutter in de Sint-Jorisgilde. In 1998 kwam hij bij de Totetrekkersgarde terecht. “De glorieperiode en ik kwam er later in de Raad van Elf. In 2004 was mijn eerste titel van Prins. Het jaar nadien opnieuw als Prins Corsendonk de Marcassou. Dat klonk wat adellijker en ook omdat we toen door Marcassou gesponsord werden. Voor de Keizerstitel heb ik niet meer meegedaan. Omdat mijn werk en mijn privéleven ervoor zorgden dat carnaval voor mij wat op de achtergrond geraakte.”

De nieuwe doctor bleef heel nauw bevriend met de vereniging en de mensen. En als hij mee ging in de stoet, los van het prinsenschap, was hij telkens verkleed. “Ooit was dat eens als Louis Quatorze. Ik kreeg hierbij de hulp van Scharminka, de pruikenwinkel. Ik was volop geschminkt. Niemand herkende mij. Het is tof om te zien dat die stoet nu volop aan het evolueren is.”

Eer

Mike organiseerde ook activiteiten voor de Totetrekkersgarde en als student was hij actief in Jeugdhuis Thope. Hij bracht het carnaval ook naar daar. Nu is hij de nieuwe Doctor Humoris Causa. “Ik had dat niet verwacht. Toch is het een eer als je de lijst met namen van mijn voorgangers bekijkt. Het is leuk dat ik daar tussen kom te staan. Er zijn er toch die redelijk wat gepresteerd, verwezenlijkt en bewezen hebben.” (ACR)