Met Pretmadammen op winterkamp in Lauwe, ook voor kinderen met beperking

Na twee succesvolle zomerkampen organiseren de Pretmadammen voor de eerste keer een driedaags winterkamp voor kinderen. Dat vindt van 27 tot en met 29 december plaats in Hoeve Delaere.

Daphné De Latter (34) en Karen Dewyn (43) zijn samen de Pretmadammen, twee creatieve vrouwen die graag iets doen met en voor kinderen. Daphné begeleidt kinderen met een beperking, is in bijberoep fotografe en geeft lessen G-dans. Karen is lerares in het secundair onderwijs. Ook organiseert ze met de Feestkadees creatieve kinderfeestjes en grimesessies.

Plezier maken

“Door onze dochters hebben we elkaar ontmoet en al gauw merkten we dat we elkaar goed aanvulden. Dat heeft geleid tot een prachtige samenwerking, waarbij we kampen en workshops voor kinderen organiseren. We zijn prettige madammen omdat we graag plezier maken en kinderen leuke dingen laten doen op kamp”, lacht Daphné.

“Winter met de Pretmadammen staat voor drie creatieve dagen, gevuld met spelletjes, knutselmomenten, dans en beweging, elke dag een gezonde lunch, toepasselijke tussendoortjes, babbeltjes, een kerstaperitief en hopelijk een sneeuwballengevecht”, gaat Karen verder. “Met maximaal 16 kinderen houden we het kamp kleinschalig met ook aandacht voor persoonlijke begeleiding. Vanaf het derde kleuter tot het vierde leerjaar zijn álle kinderen welkom, ook zij die nood hebben aan extra zorg.”

De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang vanaf 8 uur en ‘s avonds tot 17 uur. De prijs voor het driedaags kamp bedraagt 85 euro. Daarin is alles inbegrepen: maaltijden, tussendoortjes, de knutselwerkjes die de kinderen meekrijgen naar huis… Inschrijven kan via info@feestkadees.be, extra info vind je op de Facebookpagina van de Pretmadammen.

