Meer dan 10.000 huisgevels in Brugge worden dit weekend opgefleurd met bloemen

De Brugse gevels staan vanaf dit weekend volop in de bloemen. De bebloemingsactie in de Brugse buurten is een groot succes. 10.000 huisgevels in Brugge worden opgefleurd met bloemen. Zaterdagochtend haalden 206 wijkcomités meer dan 100.000 bloemen op Buiten de Smedenvest. Met die actie wil de Stad Brugge buurtbewoners laten samenwerken om zo hun buurt fleuriger en gezelliger te maken.

“De aanvragen voor de bebloemingsactie gaan in stijgende lijn. In 2019 werden via deze actie 36.000 bloemen verdeeld, in 2020 waren het er 44.000, vorig jaar 108.000. Dit jaar werd opnieuw de kaap van 100.000 overschreden, want er werden maar liefst 102.225 bloemen aangevraagd. Hiermee zullen zowat 10.000 huizen in Brugge opgefleurd worden”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Gezelliger

“Het is de bedoeling van deze actie om mensen in hun buurt met elkaar in contact te brengen en hen te laten samenwerken om de straat of buurt fleuriger en gezelliger te maken”, vervolgt Mathijs Goderis. “We horen jaar na jaar dat dit bijdraagt tot een gevoel van verbondenheid in de straat of buurt.”

Sommige Bruggelingen deden echt hun best en keken op geen inspanningen. Zo leverde Dolores David samen met enkele vrienden 2.200 bloemen aan de bewoners van Zwankendamme.

“Omdat er minimum vier buren moeten samenwerken om een aanvraag te kunnen indienen, wordt zo een draagvlak in de eigen buurt gecreëerd. Dit gebeurt nu in de 206 verschillende buurten in Brugge die dit jaar bloemen hebben aangevraagd. Het zijn niet alleen de gekende buurtcomités die de aanvraag deden, maar ook straten waar tot op vandaag nog geen comité actief was. Dit betekent dus dat veel nieuwe mensen met elkaar in contact kwamen. Dit is een opsteker voor deze actie.”

Warme respons

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem spoort deze actie de mensen aan om bloembakken met bloemetjes buiten te zetten: “Het doet me plezier dat dit bebloemingsinitiatief zo’n warme respons krijgt van de Bruggelingen. Het initiatief geeft kleur aan de buurt en het zorgt voor zuurstof in de wijk.”

Dolores David droeg 2200 bloemen in Zwankendamme rond. (Foto DD)

“Dit jaar was er keuze tussen de rode geranium en drie soorten petunia (wit, paars en roze). De petunia werd ingevoerd sinds 2019 en is zeer succesvol. Vandaag worden hier op de site van Openbaar Domein de bloemen verdeeld. De kleinere bestellingen worden hier opgehaald door de buurtcomités zelf, de grotere hoeveelheden worden vandaag tot in de buurten gebracht of werden de voorbije dagen al geleverd.”

Inzet

Burgemeester Dirk De fauw stelt dat het satdsbestuur met de bebloemingsactie de buurtcomités wil bedanken voor de inzet die ze jaar in jaar uit tonen voor hun buurt: “Het werk dat deze mensen vrijwillig doen voor hun buurt is van onschatbare waarde. We zien ook dat buurtcomités, activiteiten in de buurt en in het algemeen contact met de buren een heel goede invloed heeft op het welbevinden van mensen in de eigen buurt.”