Maten van Peegie organiseren unieke belevingswandeling in Bergmolenbos in Rumbeke

De Maten van Peegie nodigen leden en niet-leden uit voor een unieke belevingswandeling in het Bergmolenbos in Rumbeke. De maten brengen op 17 juni toneel, verhalen, muziek, kunstvoorwerpen samen in en rond het bos.

“Het is een mooie traditie geworden om bij het begin van de zomer samen met de maten even de benen te strekken”, vertelt Wilfried Devoldere, voorzitter van het berek van De Maten van Peegie.

Oude kleiputten

“We deden dat eerder al in het stadscentrum en in Beveren. Dit keer trekken we naar Rumbeke en we konden uiteraard rekenen op de degelijke medewerking van ons bereklid en Rumbekenaar Raoul Boucquey.”

“Hij stippelde een wandeling uit in het nieuwe Bergmolenbos in de Oude Zilverbergstraat. De deelnemers moeten rekenen op een stevige wandeling van een uur in en rond het bos. Stevig schoeisel is gewenst, want we wandelen natuurlijk over de oude kleiputten en daar kan zich nog wel eens wat water verzamelen.”

“Tijdens de wandeling worden de deelnemers verrast door een stukje toneel door de Vereenigde Vrienden en Yves Bondue zorgt voor een streepje muziek. De tocht komt ook voorbij Muze’um L waar Maarten Callebert uitleg zal geven over de kunstwerken op het domein. Tussenin zorgen we uiteraard voor een natje en een droogje en we sluiten af met een barbecue in De Zilverlink in de Meensesteenweg.”

Vier groepjes

“Wandelen doen we in vier kleine groepen van telkens een 25-tal personen. We starten om 15 uur aan de ingang van het Bergmolenbos. Wagens kunnen geparkeerd worden op een gelegenheidsparking aan de voormalige carwash in de Moorseelsesteenweg 16A. Fietsers kunnen terecht op de parking in de Oude Zilverbergstraat.”

“Bij regenweer willen we een moddertocht vermijden en dan voorzien we een alternatief programma in De Zilverlink vanaf 17.30 uur. Wie inschreef, krijgt van een eventuele wijziging op de dag zelf om 10 uur een verwittiging per mail.”

Inschrijven voor 10 juni

Inschrijven voor dit event van zaterdag 17 juni kan door 40 euro per persoon over te schrijven op BE24 4675 0226 1138 voor 10 juni en door een mailtje te sturen naar wilfried.devoldere@skynet.be. Vermeld het aantal deelnemers en je keuze van aanvangsuur: 15 uur, 15.25 uur, 15.50 uur of 16.15 uur. “Onze leden werden via mail reeds uitgenodigd, maar ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom.”

“We blijven streven naar het aanvullen van de ruim 600 Maten van Peegie met jong bloed”, besluit Wilfried Devoldere. (BCR)