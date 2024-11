Mario Vanoudenhove kersvers koning bij de Brigandschutters

Tradities worden in ere gehouden bij de Ingelmunsters Brigandschutters. Doelschieten is ook een discipline die het erg moeilijk heeft om nieuwe leden binnen te halen. Wellicht zit de aanschaf van goed maar duur schuttersmateriaal daar voor iets tussen. Toch telt de club nog een twintigtal gedreven leden met zelfs enkele dames als actief lid. Het hoogtepunt van elk seizoen is de jaarlijkse koningsschieting om het seizoen af te sluiten. Aan de koningsschieting werd deelgenomen door 19 schutters. Na een felle strijd mocht Mario Vanoudenhove de felbegeerde trofee mee huiswaarts nemen. De titel van baljuw ging naar Bart Vanhee. Lisa De Backer werd koningin en Borg Deryckere prins. Op de foto de kersverse laureaten van de koningsschieting omringd door het bestuur. (CLY/foto CLY)