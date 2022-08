Maarten neemt afscheid als volwassen begeleider van Ro-Chiro Kortrijk: “Blij dat ik afsloot met ‘normaal’ kamp”

Maarten Devos (42) uit Heule nam op het laatste kamp van Ro-Chiro uit Kortrijk afscheid als volwassen begeleider. “Het zal niet meer te combineren zijn met mijn werk”, zegt hij.

Maarten draait al dertig jaar mee in het jeugdwerk. Dat zal hij niet volledig stopzetten, maar als volwassen begeleider bij Ro-Chiro in Kortrijk neemt hij wel afscheid. “Dat was toch wel emotioneel”, luidt het.

Engagement

Maarten woont met zijn vrouw Elien Tant en hun kinderen Niene, Wout en Imme in Heule. Hij werkt in middelbare freinetschool ‘tvier in Kortrijk, waar hij vanaf volgend schooljaar coördinator van de tweede en de derde graad wordt. “Mijn vrouw is vorig schooljaar ook directeur van de Wijnbergschool in Wevelgem geworden, wat maakt dat we maar vier weken verlof meer hebben. Als we met ons gezin nog op vakantie willen, wordt het moeilijk om er nog een kamp bij te nemen. Daarenboven ben ik als VB graag wekelijks aanwezig op de leidingskring en kom ik graag de zondag ook eens langs tijdens de werking. Als je het ernstig neemt, is het een serieus engagement. Nu de leidingsgroep van Ro-Chiro op zo’n twee jaar zo goed als vernieuwd is, was het het moment om een nieuwe start te maken.” Maarten komt eigenlijk uit het speelpleinwerk. “Ik groeide op in Moorsele en was 16 jaar leiding in de Warande, waaronder 11 of 12 jaar hoofdleiding. Zo ben ik er in gerold. Toen ik nog in de leiding was, was ik ook al in de Raad van Bestuur van de Warande. Ik ben nog lid van de Waranderaad. Het zal nu 23 jaar zijn.” Toen ik in de lerarenopleiding zat, vroeg mijn docent godsdienst Henk Laridon, die één van de proosten van KSA Leiegouw was, me om leidingscursussen te geven in de KSA. Dan hebben we met enkele mensen het KSA-gewest De Ring uitgebouwd. We deden activiteiten met KSA-afdelingen van Zwevegem, Sint-Eloois-Winkel, Wevelgem, Kortrijk en Bissegem op de terreinen van het toenmalige Sint-Amandscollege Noord.” Maarten gelooft in de jeugd. “Ze zijn op zoek naar zichzelf, ontdekken de wereld, beginnen hun eigen identiteit te hebben, dat vind ik tof. De toekomst is aan de jeugd, we moeten hen als maatschappij veel meer ruimte geven.” Maarten hielp ook mee de secundaire freinetschool ‘tvier oprichten en zetelt nog in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, waar hij ook inzet op jongeren een kans geven om te studeren en op alles rond drugs en alcohol bij jongeren, waardoor ze vaak in armoede belanden. “Jonger vormen bij mij altijd de rode draad.”

Ro-Chiro

Maarten en zijn vrouw kwamen bij Ro-Chiro terecht door hun kinderen. “Onze kinderen liepen school in De Levensboom in Marke en vriendjes van op school gingen naar Ro-Chiro in Kortrijk. Na een vriendjesdag waar onze kinderen mee naar toe gingen, hadden we onmiddellijk een goed gevoel. De jeugdbeweging is niet te groot en heel overzichtelijk.” Maarten en Elien gingen al snel mee als kookouder en waren drie jaar samen Volwassen Begeleider (VB). Vorig jaar stopte Elien al als VB, want zij werd schooldirecteur. Maarten deed nog een jaar alleen verder. Nu sloot hij toch een klein beetje het jeugdwerk af tijdens het laatste kamp. “Er vloeiden traantjes”, zegt hij. “Een jeugdkamp is een eilandje van warmte en gezelligheid. Alles is er zo ongedwongen en dat maakt het fijn. Je leeft er een week samen met vier generaties, namelijk kinderen, jongeren, jongvolwassenen uit de leiding en volwassenen uit de kookploeg. Iedereen is ontspannen, er is plezier en elk wil er het beste van maken. Je leert er voor jezelf en voor elkaar zorgen. Een kamp is iets waar ik zo van kan genieten!” Als VB is Maarten altijd van het principe uitgegaan dat de Chiro van de leiding en van de jongeren is. “Ik wou niet het laatste woord hebben, maar wel coachen, een mening geven en mee nadenken over hoe de Chiro uit te bouwen. Ik wou er niet de baas spelen. Als VB ben je een vertrouwenspersoon die zich engageert en jongeren stimuleert. Het is een voorrecht om met de jonge generatie te kunnen meebabbelen en samen met hen in de zetels van het moni-lokaal te vertoeven.” Maarten maakte gedurende zijn vier jaar als VB verschillende soorten kampen mee. “Het eerste kamp, vier jaar geleden, was een hittekamp. Het tweede was tijdens het eerste coronajaar. Iedereen was ongerust, er waren nog niet veel testen en vanaf iemands neus liep werd er al gevreesd, maar we konden 10 dagen op kamp gaan in bubbels. Vorig jaar was het al beter betreffende corona. We moesten nog wel opletten wie met wie in een kamer vertoefde, maar er was al meer duidelijkheid. Ik ben zo blij dat ik kon afsluiten met een gewoon kamp, zonder corona, en ook zonder besmettingen achteraf. We konden weer meer gemoedelijk zijn.”

Opvolging

Momenteel is er nog geen opvolging voor Maarten als VB, maar hij is er gerust in dat er iemand zal gevonden worden. “Er valt ook nog heel wat te gebeuren rond het lokaal van Ro-Chiro, dat achter Syntra in Kortrijk gelegen is. Maarten blijft betrokken bij de vzw 70 x 7 die het lokaal beheert. Hij blijft ook bijVrienden van de Chiro. “Ik wil betrokken blijven bij de Chiro en de jeugdbeweging en er mee voor zorgen”, besluit hij.