Lieve Ravelingien beleeft een onvergetelijke reis in Guatemala: “Over koffie, gender en inclusie”

Lieve Ravelingien is pas terug van een prachtige reis naar Guatemala. Met de niet-gouvernementele organisatie (NGO) Trias werd de coördinator van Ferm Deerlijk gedurende 13 dagen op sleeptouw genomen doorheen het Centraal-Amerikaanse land. Ze werd er niet alleen ondergedompeld in de Guatemalteekse cultuur en de thema’s gender en inclusie, maar keerde ook terug met een valies vol indrukken en leuke ontmoetingen.

De internationale NGO Trias nam zopas 15 leden van de vrouwenbeweging Ferm (het vroegere KVLV) mee op reis naar Guatemala. Lieve Ravelingien uit de Boshoek was er één van. Lieve is getrouwd met Bart Vanwynsberghe, moeder van drie kinderen (Griet, Loes en Floor) en oma van twee kleinkinderen (Alice en Cecile), heeft een diploma sociaal verpleegkundige op zak en is beroepshalve tewerkgesteld als regionaal diensthoofd bij Familiezorg West-Vlaanderen. “Met deze reis wilde Trias vrouwen uit België en Guatemala samenbrengen”, start Lieve haar verhaal. “Hoewel we in verschillende contexten leven, kunnen we gelijkaardige hindernissen ervaren omdat we vrouw zijn. Zo kunnen we elkaar versterken en een impact hebben op de levenskwaliteit van vrouwen en toekomstige generaties in België en Guatemala. Na een reis van 22 uur kwamen we in Guatemala aan. Zo’n 42 procent van de bevolking is Maya. Tijdens de reis werden we volledig ondergedompeld in de Mayacultuur. Zo namen we aan het Atitlánmeer deel aan een Mayaceremonie met bloemen, vuur en kaarsen om het nieuwe jaar te vieren in de Mayakalender. Tijdens inclusieworkshops legden Guatemalteekse dames uit dat er veel geweld op vrouwen en discriminatie is, puur omwille van een vrouw, alleenstaand, arm of Maya te zijn. Verschillende Mayavrouwen inspireerden ons met hun boeiende verhaal over hoe zij het tot leiders schopten in hun gemeenschappen. Het hoogtepunt van de reis was het tweedaagse verblijf bij Guatemalteekse gastvrouwen die lid zijn van Acodihue, een koepelorganisatie van boerenorganisaties waarmee Trias samenwerkt.”

Acodihue

“Samen met Agnes Adams verbleef ik bij Maria Herera in Huehuetenago. Haar vader stierf in de oorlog en haar moeder bleef achter met 4 kleine kinderen. Maria was 9 jaar. Door de dood van haar papa stond haar moeder, die nooit had geleerd om zelfstandig een beroep uit te oefenen, er alleen voor en moest iedereen samenwerken om overeind te blijven. Ze heeft geen enkele opleiding gehad, maar werd gestimuleerd om zich in te zetten voor de gemeenschap. Ze wilde strijden voor de vrouwen en is de uitdaging aangegaan.”

“Ze voelde veel verantwoordelijkheid en volgde verscheidene trainingen, zelfs nog toen ze zwanger was van haar vijfde kind… Maria is fier op haar kinderen en zij op haar. Ze was 6 jaar voorzitter van Acodihue en is dat nu van de gendercommissie. Ze geeft opleidingen door het hele land aan vrouwen, mannen en de jeugd. Een heel sterke vrouw die een bijzondere indruk heeft nagelaten.”

Veel indrukken

“We bezochten ook CCDA, een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor landbouwers, Mayavrouwen en jongeren. Corruptie viert hoogtij in het land en etnische minderheden worden op allerlei manieren gediscrimineerd. We vernamen er dat veel mannen naar de VS trekken. Sommigen verkopen zelfs hun grond om te kunnen vertrekken. CCDA wil jonge mensen ondersteunen in het telen van koffie en groenten, zodat ze in Guatemala blijven. We kregen uitgebreide informatie over het telen, verwerken en het maken van een goede kop koffie. Er wordt veel waarde gehecht aan het regelmatig controleren van de waarde van de koffie. CCDA heeft daarvoor een ecologisch certificaat gekregen. Daardoor kunnen de koffieproducenten een betere prijs afdwingen op de markt. 90 procent van de koffie is voor export.”

Bijblijven

“Wat mij nog zal bijblijven? De grote troep afval tussen de wondermooie natuur, de vele kinderen die niet naar school gaan, de prachtige uitzichten, de hartelijkheid van de bevolking, de kleurrijke kledij, het lekkere eten… Het was heel verrijkend. We hebben veel sterke, Guatemalteekse vrouwen ontmoet voor wie ik veel bewondering heb en we zijn teruggekeerd naar huis met een valies vol indrukken, leuke ontmoetingen en nieuwe vrienden en vriendinnen voor het leven.” (DRD)