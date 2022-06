Landelijke Rijvereniging Ardooie viert 75-jarig bestaan

De Landelijke Rijvereniging (LRV) van Ardooie bestaat 75 jaar. Ze heeft altijd een prominente plaats ingenomen binnen de ruitersport. Die liefde tussen ruiter en paard zit er ingebakken bij de familie Dupon. Luc Dupon, sinds jaar en dag bij de LRV betrokken, doet het verhaal van de vereniging.

“De rijvereniging Sint-Martinus Ardooie werd opgericht in 1945, met Roger De Maré als bezieler en Julien Devisschere als voorzitter. LRV zat toen onder de vleugels van BJB, het latere KLJ. Een echte doorbraak kwam er in 1950, toen Frans Debrabandere commandant werd. Het ruiterfeest in 1953 was het eerste in een rij van vele organisaties. In 1961 werd Frans Debrabandere opgevolgd door Louis Goethals. Enkele jaren later zorgde de club, onder impuls van Michel De Maré, voor een West-Vlaamse primeur door een paardencross te organiseren op het kasteeldomein. De rijvereniging begon echt naam te maken rond 1970, onder voorzitterschap van Pierre Nollet en commandant Raf Segaert. De basis werd gelegd voor de vereniging zoals we die nu kennen”.

“In 1975 werd de ponyclub opgericht onder impuls van Ingrid en Myriam Pauwels en Roos Vandermersch, onder het voorzitterschap van Fernand Vanhollebeke. Zowel de ponyclub als de rijvereniging zijn toonaangevend in West-Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Vele van de pioniers uit de jaren 70 zijn nog altijd actief bij de werking betrokken. Een mijlpaal in onze geschiedenis is de ingebruikname van ons oefenterrein in de Stationsstraat, in 2005.”

Er waren natuurlijk wel nog meer mijlpalen voor de vereniging. “De hoogtepunten waren de organisaties van provinciale kampioenschappen, maar vooral de organisaties van de nationale kampioenschappen blijven bij.”

Die weergoden toch

“In 1976 werd de nationale cross georganiseerd op het domein van Burggraaf de Jonghe d’Ardoye. Het werd een enorm succes. Tien jaar later werd dat overgedaan in de kleigroeven van Ampe in Egem, samen met de Sint-Godelieveruiters van Pittem. Maar de weergoden waren ons toen niet goed gezind. In 2003 hadden we de organisatie van het nationaal ruitertornooi op de terreinen van Hans Defour-Verhelle. Alles was tot in de puntjes voorbereid: de twee springterreinen waren prachtig versierd, er waren twee viptenten en een grote publiekstent, plus een heus promodorp. Maar opnieuw wilden de weergoden niet mee. Toch kregen we heel wat positieve kritieken: we stonden op de nationale kaart. In 2009 organiseerden op 20 september het provinciaal ruitertornooi en op 27 september het nationaal ponytornooi. Onze laatste grote organisatie was in 2018, met het nationaal ruitertornooi – deze keer met goed weer.”

“Op de erelijsten van de provinciale en nationale kampioenschappen komen tal van namen van Ardooise ruiters en amazones voor – ik durf me niet aan een opsomming te wagen uit vrees dat ik er enkele zou vergeten. De mooiste overwinningen waren zeker die van de achttallen op de nationale kampioenschappen: daar moet je als groep presteren en een overwinning op een nationaal kampioenschap smaakt natuurlijk héél zoet.”

Paarden en platteland

De werking van de vereniging draait rond drie elementen: de dieren, de wedstrijden, en een band met het platteland.

“Uiteraard staan de paarden centraal. Het belangrijkste zijn de trainingen, op ons oefenterrein en in de winter bij Delphine de Jonghe d’Ardoye. Voor de individuele trainingen in dressuur en springen wordt meestal een externe lesgever ingehuurd. Daarnaast zijn er in het voorjaar en het zomerseizoen oefeningen voor de groepsdressuur, op vrijdagavond. Daarvoor doen we een beroep op lesgevers van binnen de club.”

“Deelname aan wedstrijden is ook een belangrijk deel van onze werking. Dat gaat van individuele wedstrijden in dressuur en springen, tot traditionele ruitertornooien in het zomerseizoen. Ook het G-paardrijden, voor mensen met een beperking, krijgt hier een plaats. Een ruitertornooi is typisch voor de LRV. De band van de LRV met het platteland is nog altijd heel groot, want je moet de beschikking hebben over een groot terrein, van zo’n tien tot vijftien hectare, om alles op één dag afgewerkt te krijgen. Wij hebben geluk dat we terechtkunnen op de boerderij van de familie Defour-Verhelle.”

Feestweekend

Een 75-jarig bestaan gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. “We hebben al onze nieuwe energiezuinige ledverlichting – met steun van de gemeente – ingewijd met een avondjumping, ‘Ardooie Hippique’. De opbrengst daarvan is naar de G-werking gegaan. We hebben ook al enkele kleinere individuele wedstrijden georganiseerd op ons oefenterrein. Het hoogtepunt is voorzien voor het weekend van 10 en 11 september, met de organisatie van het provinciaal kampioenschap pony’s op zaterdag en het provinciaal kampioenschap voor paarden op zondag, de dag waarop ons 75-jarig bestaan passend zal gevierd worden. En ik verwacht ook nog wel een clubfeestje in oktober.”

Eind 2021 liepen de mandaten van Luc Dupon als provinciaal voorzitter van de LRV West-Vlaanderen en nationaal ondervoorzitter van de LRV af. “Ik kan tevreden terugblikken. Er is altijd een goede verstandhouding geweest tussen de besturen, lokaal, provinciaal en nationaal. LRV West-Vlaanderen is in goede handen bij een sterke, dynamische en jonge bestuursploeg. Er zijn nogal wat uitdagingen. Ik trap een open deur in als ik zeg dat het verenigingsleven onder druk staat. Maar met LRV Ardooie staan we sterker dan ooit.”