Landelijke Gilden en Ferm organiseren jaarlijks Sint-Elooifeest in kasteel van Moerkerke

Op zaterdag 25 november slaan de Landelijke Gilden van Moerkerke, Vivenkapelle en Sint-Kruis en de landelijke vrouwen van Ferm de handen in elkaar voor de organisatie van een groots Sint-Elooifeest met nieuwe formule.

Zowel leden als niet-leden van Landelijke Gilden en Ferm zijn op zaterdag 25 november welkom voor het jaarlijkse Sint-Elooifeest in het kasteel van Moerkerke. “Het Sint-Elooifeest kadert in een erg lange traditie. Sint-Elooi is onder meer de patroonheilige van de landbouwers. Sinds mensenheugnis wordt deze heilige, normaal gezien wel begin december, gevierd en geëerd met tal van festiviteiten”, weet Marc Mus, secretaris van Landelijke Gilde Moerkerke.

“De timing is niet toevallig. Rond deze periode van het jaar hebben de landbouwers het meest zware werk op het land achter de rug en komen ze dus samen om te vieren. Aanvankelijk was dit een feest dat wel een hele dag duurde en begon met een dankmis in de voormiddag en doorliep tot aan de avondmaaltijd. De Landelijke Gilde van (klein) Damme heeft dat nog lange tijd op die manier gevierd maar mettertijd is dat dus toch iets ingeperkt.”

Vriendenfeest

Het ‘Vriendenfeest – Sint-Elooifeest’, zoals het nu wordt genoemd, is er dit jaar in een wat aangepaste formule. “Met Landelijke Gilde Moerkerke staan we niet meer alleen in voor de organisatie en werving want ook Landelijke Gilde Sint-Kruis en Vivenkapelle zijn betrokken. En ook de landelijke vrouwen van Ferm, waar we vaker mee samenwerken, doen opnieuw mee”, weet Marc Mus. “Op die manier kunnen we een mooier en groter feest organiseren. Het feest vindt dan ook plaats in een grotere zaal van het Kasteel van Moerkerke. We hopen toch op een 100-tal deelnemers.”

Het feest begint om 19 uur en gaat van start met een aperitief gevolgd door Bretoense vissoep, kalfsmedaillon, een dessertje met ijs en fruit en tenslotte koffie of thee met koekjes. Aangepaste huiswijnen en tafelwater zijn in de prijs inbegrepen. Na het diner volgt een spetterend dansfeest waarbij dj Patrick Degrieck iedereen op de dansvloer zou moeten krijgen.

De kostprijs is 65 euro. Inschrijven kan via overschrijving op BE53 738 10509 2953 voor 20 november.

Info bij secretaris Marc Mus via 0478 74 10 26.