Landelijke Gilde Meulebeke viert 125 jaar: “Ervoor zorgen dat ons platteland leeft en bruist”

De leden van de Meulebeekse Landelijke Gilde werden in kasteel Ter Borcht ontvangen naar aanleiding van het 125-jarige bestaan van hun vereniging. Wat in 1900 begon als een organisatie om landbouwers te ondersteunen in moeilijke tijden, groeide uit tot een warme gemeenschap waarin iedereen die houdt van het platteland zijn plaats vindt.

Het was toenmalig burgemeester Dirk Verwilst die de geschiedenis van deze unieke vereniging schetste. “De oorsprong van de gilde ligt bij de Boerenbond, die in 1890 het levenslicht zag met de bedoeling om boeren en plattelandsbewoners te verenigen. In Meulebeke vond men in 1900 de tijd gekomen om zijn eigen stempel te drukken en werd de Landelijke Gilde geboren. De grondlegger was Jan Hanssens, die na enkele weken voorzitterschap werd opgevolgd door Gustaaf Verkinderen, tot in 1936. Dan was het de beurt aan voorzitter Valere Degezelle, die 27 jaar lang de gilde leidde. Toen ging Jozef Delmotte de uitdaging aan om de vereniging 22 jaar te leiden, tot Antoinne Verkinderen in 1985 het roer overnam. In 1995 kwam er een nieuwe wissel en werd Marc Vandermeulen de nieuwe voorzitter. In zijn voetsporen trad Jean-Marie Gunst in 2008.”

Trots op verleden

“Sinds 2022 mag Ivan Degezelle zich de fiere voorzitter nomen van 70 actieve beroepslandbouwers. Als burgemeester van Meulebeke ben ik trots om te zien hoe de gilde door de jaren heen niet alleen is blijven bestaan, maar ook mee geëvolueerd is met de tijd. Toch is de essentie altijd dezelfde gebleven: samenbrengen, verbinden en ervoor zorgen dat ons platteland leeft en bruist. De Landelijke Gilde is in onze gemeente steeds een geëngageerde vereniging gebleven die zich manifesteerde door op tal van activiteiten aanwezig te zijn en zelf zorgde voor tal van boeiende activiteiten. Laten we dit moment nu gebruiken om trots te zijn op ons verleden, maar ook om naar de toekomst te kijken. Geniet van deze viering en jullie 125-jarige bestaan. Op naar de volgende viering van 150 jaar Landelijke Gilde Meulebeke”, besloot hij.

Voorzitter Ivan Degezelle stelde vervolgens voor om Dirk Verwilst op te nemen als woordvoerder in het bestuur. (LB)