KOSK houdt snelschaaktraditie in stand

Het is ondertussen een traditie geworden: de eerste zaterdag van januari organiseert de Koninklijke Oostendse Schaakkring (KOSK) al enkele jaren het Snelschaakkampioenschap van West-Vlaanderen. 43 spelers meldden zich op zaterdag 4 januari aan. Er werd over elf ronden gespeeld. Per partij heeft elke speler vijf minuten tijd. Per zet krijgt hij 3 seconden bonus. 75 procent van de West-Vlaamse schaakclubs hadden een delegatie afgevaardigd. Thibault Vandenbussche uit Brugge won overtuigend de titel. Hij kroonde zich meteen tot de eerste schaakkampioen van 2025. Hij ging jeugdspeler en clubgenoot Nils Vantorre vooraf. De derde plaats was voor Oostendenaar Michael Verstraete, die een heel sterk toernooi speelde en Oostendse toppers als Yen Peeren en Tijs Cocquyt achter zich liet. Het toernooi was meteen de eerste activiteit die de Kosk in 2025 organiseerde. Kosk werd in 1925 opgericht en is dus in 2025 honderd jaar oud. Het wordt een jaar vol van schaakorganisaties, met als hoogtepunt het zevendaags internationaal toernooi dat van 6 tot 12 september in De Grote Post plaatsvindt. We zien de winnaars hier met KOSK-ondervoorzitter Glenn Dayer en de schepenen Vanessa Vens en Charlotte Verkeyn. (HH/foto Dieter)