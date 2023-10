KLJ start werkjaar met bumperbal

Zondag 8 oktober startte het nieuwe werkjaar van de KLJ Ruddervoorde. Voor de gelegenheid zorgde de leiding voor een aantal bumperballen. “We hebben deze activiteit dan ook gekozen in functie van onze leden. Bij de KLJ Ruddervoorde kunnen jongeren terecht vanaf 16 jaar. We zijn dan ook een geestige bende die om de twee weken op vrijdagavond bijeenkomt en jaarlijks is er ook onze belangrijkste activiteit ’t Zwientjesbal”, weet Brent Vanhoucke te vertellen. KLJ Ruddervoorde nodigt iedereen nog uit voor hun spaghettiavond op vrijdag 3 november om 19.30 uur in de polyvalente zaal op het domein Ridefort in de Sportstraat in Ruddervoorde.(GST/foto GST)