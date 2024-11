KLJ Rumbeke organiseert fuif ‘November to Remember’ op nieuwe locatie

KLJ Rumbeke organiseert op zaterdag 16 november al voor de vierde keer haar jaarlijkse fuif ‘November to Remember’. Dit jaar kozen ze met de expohallen van Roeselare voor een nieuwe feestlocatie. Er is ook een all-informule voorzien.

De avond begint al om 19 uur met een receptie waarvoor inschrijven wel noodzakelijk is. Daar kan je genieten van een all-inconcept. “Zo willen we het evenement nog specialer maken en een breder publiek aantrekken. Voor 25 euro kan je genieten van ons all-inconcept. Daarin zitten hapjes, frietjes, drank tot 21 uur en de toegang voor onze fuif inbegrepen”, opent Tristan Denys (17), die deel uitmaakt van het bestuur.

“Met ons all-inconcept willen we een breder publiek aantrekken” – Tristan Denys

“Om daarvoor in te schrijven, verwijzen we graag door naar onze Facebookpagina waar je de nodige info kan vinden over wie te contacteren. De inschrijving wordt bevestigd na overschrijving naar het rekeningnummer BE91 7386 1403 4876 met vermelding ‘naam + aantal personen + receptie 2024’.”

Grotere locatie

Om 21 uur gaat het feest dan echt van start met een knallende fuif op een nieuwe locatie voor deze vierde editie. “De vroegere locatie, de loods van Brecht Vandaele aan de Astenstraat 12 in Beitem, was vorig jaar te klein geworden, dus moesten we noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie om ons evenement te organiseren. De expohallen in de Diksmuidsesteenweg 402 in Roeselare zijn het ideale onderkomen voor onze groter geworden fuif”, legt Tristan uit.

DJ’s zorgen voor sfeer

“De dj’s die voor de nodige sfeer zorgen zijn dj Boutje en dj Stefmeister. Als special guest komt ook dj Magik naar de fuif. Ambiance verzekerd dus. We hebben voorts een uitgebreide cocktailbar, een spectaculaire lichtbrug en een vestiaire voorzien.”

“Mis deze unieke ervaring dus niet. Voor meer informatie en updates, kan je altijd terecht op onze Facebookpagina www.facebook.com/events/1314342852872771?ref=

newsfeed. Wij hopen alvast opnieuw op een talrijke opkomst”, besluit Tristan. (RV)