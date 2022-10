KLJ Anzegem is de kleinste van West-Vlaanderen

Vrijdag 21 oktober is het de jaarlijkse Dag van de jeugdbeweging. Traditioneel trekken dan al deze trotse jongeren hun kleurrijke uniformen aan en kleurt dit het straatbeeld en de schoolpleinen. Ook in Anzegem, waar de KLJ met zijn zes leden als kleinste van West-Vlaanderen geldt. “Het voordeel is dat je iedereen heel goed kent.”

KLJ Anzegem heeft de eer om de kleinste KLJ te zijn van West-Vlaanderen. Ze telt zes leden, vijf meisjes en een jongen. De tweewekelijkse activiteiten worden in goede banen geleid door de twee leidsters, Ilke Depraetere (22) en Chloë Demeulemeester (25). “Het voordeel aan de kleine groep is dat je iedereen heel goed kent en dat je supertoffe activiteiten kan doen zoals bowlen, trampolinepark, klimmen of karten”, vertelt Ines Coorevits (22) die sinds 2017 geen enkele activiteit miste.

Duurzame banden

“Er is telkens afwisselend een activiteit in ons lokaal ‘De Wortel’ in Anzegem en een externe locatie. Ook gaan we naar activiteiten van andere jeugdbewegingen zoals eet- en drankfestijnen, fuiven, quizzen en soortgelijke evenementen. Sinds 2017 miste ik zo goed als geen enkele activiteit. We zien elkaar ook buiten de KLJ, dus ik heb hier zeker duurzame banden voor het leven gesmeed en we hebben heel wat schitterende herinneringen in ons gemeenschappelijk geheugen. Doordat er andere Anzegemse jeugdverenigingen zijn waar je vroeger terecht kan als lid, is er bij ons maar een beperkte instroom, maar wie voor KLJ Anzegem kiest, die heeft de tijd van zijn leven!”

Wie interesse heeft, kan meer info vinden via de Facebookpagina van KLJ Anzegem of via instagram: klj_Anzegem.