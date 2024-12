Kampioenenhuldiging bij Neos

Bij Neos Koekelare werd hulde gebracht aan de kampioenen bij de bolders en de kaarters. Bij de bolders werd Liliane Defauw kampioen, gevolgd door Maria Vermoere en Chantal Vyvey. Bij de kaarters ging de titel bij de dames naar Suzanne Dupon, met Anna Debruyne als tweede en Frieda Salembien als derde. Bij de heren was Noel Tolpe de kaartkampioen, gevolgd door Roger Willems op de tweede plaats en Daniel Anny als derde. In het algemeen klassement, waarbij zowel dames als heren samen werden geteld, was het Suzanne Dupon die het hoogste schavotje veroverde. (SVE/foto Coghe)