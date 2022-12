Kampioenenhulde laatste wapenfeit S-Plus

De lokale seniorenvereniging S-Plus huldigde in De Balluchon haar kampioenen van het seizoen 2021-2022. Het was meteen ook de laatste keer, want de vereniging stopt door gebrek aan opvolgers.

Het bloeiende S-Plus telde in zijn glorieperiode, voor corona, zo’n 170 leden. “Het coronaspook heeft ook onze vereniging getroffen. We waren na corona opnieuw aan het opbouwen, met als resultaat ruim 70 leden, wat nog mooi is uiteraard”, steekt secretaris William Lansens van wal. “Maar mijn leeftijd en deze van het bestuur is er (William is 80 lentes jong, red.) en na 22 mooie jaren is het tijd voor verjonging, althans zo dacht ik. Helaas vinden ze bij S-Plus geen opvolgers voor het bestuur en zijn we met spijt in het hart verplicht er een einde aan te breien. Deze viering is de laatste en dan trekken we er definitief de stekker uit.”

Kaarting en boltafel

De socialistische seniorenvereniging werd in De Germinal opgericht in 1965. Later verhuisde ze naar De Balluchon. En al die jaren werd er iedere eerste dinsdag van de maand een Koffiefeest met kaarting en boltafel gehouden. In de afgelopen 22 jaar dat William secretaris was, werden tal van activiteiten gehouden zoals eendagsreizen, bezoekjes aan diverse musea en bedrijven en opleidingen. “Het is met pijn in het hart dat ik afscheid neem en dank bij deze mijn medebestuursleden, die allen ook 20 tot 22 dienstjaren op de teller hebben staan, de leden die al die jaren trouw zijn gebleven en aan de vele medewerkers op wie we steeds een beroep konden doen”, besluit William Lansens een beetje ontroerd.

Kampioenenhulde

Tijdens deze laatste gezellige bijeenkomst werden, voor de laatste keer dus, de kampioenen van het seizoen 2021-2022 gevierd. Algemeen kampioen en kampioen bij de kaartersvrouwen werd Maria Vannieuwenhuyse met 2.245 punten. Bij de heren ging de titel van kaartkampioen naar Arsène Laleman met 2.044 punten. Kampioenen op de twee boltafels werden Martina Sinnaeve met 2.360 punten en Christiane Dekeyser met 1.750 punten. (EV)