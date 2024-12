Kaartclub Okra brengt hulde aan kampioenen

Bij de Okra werd hulde gebracht aan de kampioenen van de kaartclub. Eerste kampioen is Louis Capelle, tweede kampioen André Buyck en derde kampioen Germain Verschaeve. De eerste vrouw is Godelieve Delanoye, die zevende op de ranglijst staat. “Onze club telt momenteel 36 actieve leden”, vertelt voorzitter Johan Mandeville. “Nieuwe leden, vanaf 55 jaar, zijn welkom bij de start op woensdag 15 januari 2025 om 13.45 uur in zaal Ten Boomgaerde.” De kaarters komen elke eerste en derde woensdag samen in Ten Boomgaerde. (JW/foto Kurt)