Jelle Wallays is peter van fietsclub Younited Cycling

Negen maanden nadat de bijzondere wielerploeg Younited Cycling opgestart werd, neemt profwielrenner Jelle Wallays het peterschap van de enthousiaste fietsclub op zich.

Younited Cycling werd in juni 2021 opgestart vanuit het team dak- en thuislozen van het Welzijnshuis Roeselare. “Roeselare is de stad van de koers. Veel mensen die we bereikten via het straathoeknetwerk zijn ware wielerfanaten. Deze interesse in het wielrennen voedde onze droom om naast een Younited voetbalteam ook een wielerploeg op te richten”, zegt schepen Bart Wenes (CD&V).

Een vaste groep van tien renners startte vorig jaar met telkens een rit op vrijdag. Inmiddels kan iedereen zich aanmelden. Vrijdag werd de groep begeleid door profrenner Jelle Wallays. De Stadenaar is sinds kort peter van het project. “Ik ben enthousiast om mijn schouders mee onder dit project te zetten. Hopelijk krijgt het nu extra aandacht, zodat er nog meer renners de weg vinden naar Younited Cycling.”

(BF)