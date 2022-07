Jekri en 159 teams klaar voor de Obstacle Run van zaterdag 2 juli: “Iedereen mag van spektakel komen genieten”

800 deelnemers gaan zaterdag 2 juli de strijd aan tegen de hindernissen van de Obstacle Run in de Kwadestraat in Rumbeke. “De teams zijn samengesteld uit medewerkers van bedrijven, veelal hier uit de regio. Bedoeling is dat ze als team over de finish komen, samenwerken is dus de boodschap.” Maar ook de toeschouwers zijn meer dan welkom om dit spektakel te komen gadeslaan. “Het terrein is gratis toegankelijk”, benadrukt Thibaut Schramme.

150 teams konden zich inschrijven, het werden er uiteindelijk 159. Dit event van Jekri, de vormings- en netwerkorganisatie van jonge ondernemers, lijkt dus aan te slaan. Allicht ook omdat al die jonge ondernemers wel degelijk al een groot netwerk hebben.

De bedoeling is dat de teams in totaal twee lussen afwerken. Er zijn 15 obstakels opgesteld, maar per lus moeten er telkens tien bedwongen worden, er moet ook een afstand van 8,8 kilometer afgelegd worden. “We schatten dat ze daarvoor wel tussen een uur en anderhalf uur voor nodig zullen hebben.”

Samenwerken als team

Het eerste team start om 10.30 uur, de laatste groep vat het parcours om 18 uur aan. “De teams bestaan telkens uit vijf personen, maar het heeft geen zin dat bijvoorbeeld één iemand voorsprong neemt. Je moet samen de hindernissen bedwingen en als ploeg de meet bereiken. Pas dan telt je tijd. Voor de snelste groep hebben we alvast een mooie prijs voorzien.”

De Jekri-mannen plaatsten honderden meters aan nadars om het parcours af te bakenen.

Het event, dat qua deelnemers vooral op bedrijven is gericht, staat ook open voor het grote publiek. “Iedereen mag komen kijken. We verwachten dat de deelnemers ook hun entourage zullen mee hebben, maar ook iedereen die een kijkje wil komen nemen is welkom. Je mag je natuurlijk op het parcours zelf begeven, maar daartussen is ruimte zat om naar de diverse hindernissen te gaan kijken. Parkeermogelijkheden zijn er in principe voldoende. Maar als je dicht in de buurt woont, vragen we om met de fiets te komen.”

Optredens en netwerken

Voor de deelnemers is er ruimte voorzien om zich te douchen en om te kleden, er is een groot terras waar de nodige catering voorzien is en er staat al een grote tent. “Die was voorzien om te schuilen mocht het slecht weer zijn, maar dat lijkt niet het geval te worden. De bar is ook in de tent. Aansluitend op de prijsuitreiking om 19 uur zijn er ook nog optredens. Die blijven voorlopig nog een verrassing. En er is ook voldoende gelegenheid om te netwerken.”

De jongste dagen waren de Jekri-mannen zelf druk in de weer om mee de obstakels, die door een Nederlandse firma werden geplaatst, in het parcours in te passen. Honderden meter nadars staan nu al opgesteld op het grote terrein in de Kwadestraat.