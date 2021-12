ISWIM heeft één groot probleem: het Ieperse zwembad is te klein

ISWIM is in een zevental jaar tijd uitgegroeid tot een club met maar liefst 230 leden. Ook sportief doet de Ieperse zwemclub het uitstekend, met topprestaties op het open Belgisch kampioenschap en het Vlaams kampioenschap.

De zwemsport is populair in de streek en bij ISWIM moeten ze zelfs regelmatig nieuwe leden weigeren. “Doordat onze zwembanen, met 230 leden, echt vol zitten”, klinkt het bij hoofdtrainster Martine Lepla, die als lerares LO in het Lyceum werkt. “We zijn uiteraard heel tevreden over de instroom en zouden in de toekomst graag verder groeien, maar ik vrees dat het logistiek niet haalbaar is. Er is eigenlijk maar één oplossing: mocht er in Ieper in de plaats van het 25 meterbad een 50 meterbad komen.”

Van de 230 leden doen er een 35-tal aan competitie. “We hebben een talentvolle lichting. Zo werden we onlangs nog tweede op het open Belgisch kampioenschap op de 4×50 meter vrije slag. En dat met een hele jonge damesploeg. Een onverhoopt succes en een fantastische prestatie, want op zo’n open BK nemen we het op tegen grote clubs. Ook op het Vlaams kampioenschap korte baan van begin november hadden we veel zwemmers die in de top drie eindigden.”

Talent en hard werk

“Het geheim achter die successen is een combinatie van talent en hard werk. Als trainers proberen wij dag na dag het beste van onszelf te geven, en de zwemmers doen wat er gevraagd wordt. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, sta ik al sinds de opstart van ISWIM bijna dagelijks in het zwembad om training te geven en alle competitiezwemmers op te volgen. Een uitdaging, maar ik sta er gelukkig niet alleen voor. We hebben een gemotiveerd trainersteam, waar ik altijd op kan rekenen. Zo staan mijn zoon Matthias en dochter Charlotte regelmatig met mij langs het bad.”

Afscheid en opvolging

ISWIM nam onlangs afscheid van Edward Schotte, die na een mooie carrière stopt met zwemmen.

“Edward heeft er een schitterende carrière op zitten, met tal van medailles op Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Maar mede door corona en het stoppen van enkele generatiegenoten, koos hij ervoor om te stoppen. In Leuven nam hij het als 16-jarige nog een laatste keer op de 50 meter vrije slag op tegen al de grote zwemmers, en hij deed het uitstekend. Als club zijn wij heel trots op hem.”

Maar de nieuwe lichting staat dus al klaar. “In de nieuwjaarsperiode gaan we richting Arras, voor een wedstrijd korte baan, in functie van de Vlaamse jeugdkampioenschappen lange baan (tegenwoordig De Vlaamse Jeugd Talent Challenge, red.) van 11 en 12 februari, en de Vlaamse open kampioenschappen lange baan van 25, 26 en 27 februari. Daar zullen enkele talentvolle jonge zwemmers debuteren op het hoogste Vlaamse toneel. De toekomst van de club ziet er heel rooskleurig uit.”

(SB)