Groots galaconcert voor70 jaar Harmonie Sint-Cecilia

Op vrijdagavond 23 september organiseert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke een galaconcert ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen brengt een rijk en gevarieerd muzikaal programma. De opbrengst gaat naar Huis Snello en De Muziekbank.

“Onze harmonie ontstond als een fanfareorkest in 1952”, vertelt voorzitter Tine Maes. “In de jaren na de Tweede Wereldoorlog keerde het vroegere dorpsleven geleidelijk aan terug, maar zonder muziekvereniging om de processies en andere festiviteiten op te luisteren. Heel wat Jabbekenaren hadden dan ook heimwee naar de tijd toen ons dorp nog twee fanfares rijk was.”

“Karel Vanmaele, die nog dirigent van zo’n fanfare geweest was, slaagde erin om een aantal kapitaalkrachtige dorpsnotabelen warm te maken voor zijn plan om een nieuwe muziekvereniging op te richten. Na een intensieve periode met snelcursussen noten- en instrumentenleer kwam de jonge fanfare al in het voorjaar van 1953 op straat om de kampioenenviering van de Jabbeekse voetbalploeg op te luisteren.”

Majorettes

“De volgende decennia maakte de vereniging veel evoluties door. Zo werd er in 1968 een majorettekorps opgericht – dat er in 1999 mee moest ophouden wegens een gebrek aan interesse. In de jaren 90 vonden wel steeds meer jeugdige muzikanten de weg naar het orkest. Zo slaagde dirigent Marc Vanmaele erin om jongeren aan te zetten in de vereniging een cursus noten- en instrumentenleer te volgen. Vanaf 1995 zette dirigent Cécile Busar dat werk verder.”

“De populariteit van houtblaasinstrumenten zoals klarinetten en fluiten bij de jeugd zorgde ervoor dat de oorspronkelijke fanfarebezetting veranderde in een harmoniebezetting. Ook steeds meer meisjes sloten zich in de jaren 90 aan bij de harmonie. Waar de Sint-Ceciliafanfare uitsluitend uit mannen bestond, zijn er vandaag ongeveer evenveel vrouwen als mannen lid van de harmonie. Ondertussen hanteert Cécile Busar al bijna 27 jaar het dirigeerstokje.”

Kartonnen kepies

De uniformen maakten eveneens een sterke evolutie door: van kartonnen kepies in 1953 naar een eerste volledig uniform in 1964. Er volgden nog uniformwissels in 1977 en 1996, en in november 2019 stelde de harmonie haar recentste nieuwe uniform voor aan het publiek, met een grote optocht door de gemeente.

Enkele maanden later volgde echter de coronacrisis, die ook in het verenigingsleven voor twee moeilijke jaren zorgde. Toch bleef de harmonie contact houden met haar leden en achterban, met online activiteiten en een afhaalkippenfestijn. Van zodra het weer mocht, werd er gerepeteerd. Het jubileumjaar 2022 bracht gelukkig beterschap. Na de hervatting van de repetities eind januari kon de harmonie op 6 juni eindelijk haar eerste lenteconcert sinds 2019 organiseren. Verder staan er dit jaar meer dan vijftien muzikale uitstappen op het programma. Het kerstconcert op 17 december vormt de muzikale afsluiter van dit jubileumjaar.

Concert

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen brengt op 23 september een rijk en gevarieerd muzikaal programma, met klassieke symfonische bewerkingen en moderne werken voor harmonieorkest. Deze muziekkapel bestaat sinds 1832 en is het oudste en grootste militaire orkest van België. Het is een groot harmonieorkest, van zeventig streng geselecteerde professionele muzikanten en een uniek, dertien man sterk cavalerie-trompetterskorps.

De opbrengst van het concert gaat naar Huis Snello, een huis voor jongvolwassenen met een beperking in Snellegem, en De Muziekbank, een initiatief met eveneens een liefde voor muziek. Het optreden in het Vrijetijdscentrum Jabbeke begint om 19.30 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur. Bestellen kan via de website www.harmoniejabbeke.be. (PA)