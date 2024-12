Ginter stopt eind 2025: “Afscheidsjaar vol plannen”

De intergemeentelijke cultuurvereniging Ginter, die acht gemeenten in de regio samenbrengt, waaronder Koekelare, Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem, houdt eind 2025 op te bestaan. De recenteVlaamsehervormingen, die de gemeenten in drie nieuwe regio’s onderbrengen, maken het voortbestaan van Ginter in zijn huidige vorm onmogelijk.

Franky Vantyghem was coördinator van Ginter van 2009 tot 2020 en heeft het project mee op de kaart gezet. Hij vertelt: “Toen de regiovorming werd aangekondigd, wisten Ellen Van Laecke, de opvolgende coördinator, en Ellen Rooms van de dienst communicatie, dat dit het einde zou betekenen voor Ginter.”

“Toch hebben ze nog een jaar om alles te geven. Zo blijft de Gintergazet nog enkele keren verschijnen en delen ze tot december 2025 de activiteiten van de partnergemeenten. Het spreekt voor zich, Ginter wil in schoonheid eindigen.”

Gintergazet

Ellen Van Laecke vult aan: “Naast de Gintergazet hebben we voor ons afscheidsjaar enkele bijzondere projecten in petto. De laatste reminiscentiebox, met als thema ‘Huis & Tuin’, wordt een hoogtepunt. Dit sluit de reeks van vier boxen af, na edities rond ‘Volkscafés’, ‘Kindertijd’ en ‘Aan tafel’. Deze boxen, gevuld met lokale beelden, voorwerpen en foto’s, werden via de erfgoeddiensten naar woonzorgcentra gebracht en zijn een groot succes.”

Daarnaast komt er een rondreizende tentoonstelling met als thema ‘Sprookjes’, waarbij lokale kunstenaars hun werken in de bibliotheken van de regio tentoonstellen in 2025.

“We steunen ook voor de laatste keer een groot slotfeest met alle Leesjurylezers van de partnergemeenten”, zegt Ellen Rooms van de dienst communicatie. “Ook zetten we nog één keer onze schouders onder het tweejaarlijkse schooltheaterproject om een diepere theaterbeleving te bieden aan leerlingen uit de lagere scholen. Het zijn stuk voor stuk acties waar we trots op zijn.”

“Een mooie manier om onze werking op een positieve noot af te sluiten.”