Geert Vermeulen aan het roer van heemkundige kring Ten Mandere

De Izegemse heemkundige kring heeft na het ontslag van Brecht Dutillieux een nieuwe voorzitter. De 64-jarige Geert Vermeulen werd unaniem verkozen door het bestuur en neemt vanaf nu het roer over van Ten Mandere.

Brecht Dutillieux die voorzitter was sinds 2018 nam ontslag omwille van de moeilijke combinatie tussen het voorzitterschap en de professionele uitdagingen.

Geert Vermeulen is geen onbekende in het Izegemse verenigingsleven. Na zijn loopbaan als leraar en directeur van een lagere school volgde hij in 2013 de opleiding tot stadsgids en sindsdien is hij vaak te vinden in het museum. Hij is koorlid bij Die Boose en lid van de kerkraad van het Heilig Hart en van het Izegemse Centraal Kerkbestuur.

Tentoonstelling

In 2018 werd hij ook lid van de heemkundige kring. “Ik nam ruimschoots de tijd om de bestuursleden en de heemkundige bezigheden te leren kennen. De eerste taak die ik mee hielp uitvoeren samen met Jacques Viaene en Freddy Seynaeve was de uitwerking van de jaarlijkse succesvolle tentoonstelling ‘Het gebeurde 50 jaar geleden in Izegem’. Al snel volgden ook enkele artikels voor het tijdschrift van de heemkundige kring”, zegt Geert Vermeulen.

“Na het ontslag van Brecht nam Bart Blomme als ondervoorzitter enkele maanden de voorzittershamer vast. Met veel goesting neem ik het roer nu in handen om samen met het bestuur verder historische informatie over onze stad te verzamelen en onderzoekswerk te verrichten dat kan uitmonden in tentoonstellingen, artikels en publicaties”, besluit de kersverse voorzitter.