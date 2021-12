Femma Ingelmunster houdt op te bestaan

Het was al een tijdje windstil rond Femma, de vroegere KAV, maar het doek is nu definitief gevallen rond de plaatselijke werking. Corona en andere redenen leidden tot deze spijtige beslissing.

In 2012 veranderde de KAV van naam in Femma. Vorig jaar bestond Femma in onze gemeente 95 jaar. Toen werd er geen groots feest gehouden wegens corona. “In 2015 vierden we nog uitgebreid onze 90ste verjaardag. Ook vorig jaar gingen we feest vieren ter gelegenheid van onze 95ste verjaardag, maar helaas kon dit niet doorgaan.”

“Zoals bij heel wat andere verenigingen stelden we vast dat ook bij Femma ieder jaar het ledenaantal daalde. De reden? Dat weten we helemaal niet, maar het aanbod qua vrije tijd is enorm toegenomen en dus is de keuze groot”, zegt Els Leysen namens Femma.

Bon en bloemetje

“Ieder jaar zorgden we voor een mooi programma, maar we stelden ook vast dat we regelmatig een activiteit moesten annuleren wegens te weinig belangstelling. Voor een bestuur is dat helemaal niet prettig. De interesse van jonge mensen bleef ook wat achterwege. We werden ook in 2020 geconfronteerd met corona, waardoor we maar weinig activiteiten konden organiseren.”

“In gezamenlijk overleg besloten we dan maar om te stoppen met de Femma-werking. We gingen dat zomaar niet doen, maar eerst nog een groots feest geven, maar ook hier kwam corona weer roet in het eten gooien. We bezorgden dan maar aan ieder lid een bon van 50 euro en een bloemetje als afscheid, maar ook als dank voor hun jarenlang trouw lidmaatschap aan Femma.”

Drie Koningen

Vroeger was de KAV vele jaren gehuisvest in hun vertrouwde lokaal Drie Koningen in de Stationsstraat. Toen dit gebouw afgebroken werd, moest de vereniging op zoek gaan naar een nieuw onderkomen.

“Daarna konden we terecht in het Middenstandshuis, waar we ons eveneens vele jaren thuis voelden. Het ligt dus helemaal niet aan het verdwijnen van ons vertrouwde stekje dat we in een dip verzeilden”, vertelt Els verder, die terugblikte op de voorbije mooie jaren.

“We beleefden veel hoogtepunten, zoals het moederkesfeest, de kerst- of nieuwjaarsfeesten met optredens van eigen bodem, de kooklessen met als uitschieter het kerstmenu…“

“We beleefden met KAV én Femma inderdaad heel wat mooie momenten en die zullen we nooit vergeten. Niet enkel ik, maar ook de andere bestuursleden kijken dus met veel dankbaarheid terug op die voorbije fantastische Femma-jaren.”