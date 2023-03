Feestelijke viering van 75 jaar Ferm Beveren: “Ook jonge dames welkom”

Het bestuur en de leden van de Beverense afdeling van Ferm hebben het 75ste bestaansjaar van hun vereniging gevierd. Beveren is een dynamische afdeling, iets wat voor een groot stuk de verdienste is van voorzitster Magda Moerman (59). “We konden ons geen betere voorzitster wensen”, klinkt het.

De Beverense afdeling van Ferm komt veel en graag bijeen. Om te koken, haken, fietsen, bloemschikken, op weekend te gaan, voor een kaas- en wijnavond, een namiddag pedalo varen op de IJzer of om Kerstmis en Sint-Elooi te vieren. Logisch dat het bestuur aandacht heeft willen besteden aan deze bijzondere verjaardag.

Feestelijke viering

Het bestuur, dat gevormd wordt door voorzitster Magda Moerman, Ingrid Mahieu, Marleen Goemaere, Sylvie Thieren, Tania Inion, Siska Vanpeteghem, Coletta Delhaye, Sofie Maes, Christine Debyser en Martine Huyghe plande een feestelijke dag! Die begon met een eucharistieviering in de parochiekerk en eindigde met een langgerekte receptie in de Heilig Hartzaal. Onder meer nationaal voorzitster van Ferm Nik Van Gool was speciaal voor deze verjaardag naar het verre Beveren afgezakt.

17 jaar voorzitter

Wat opviel in de toespraken tijdens de receptie was de bewondering die leden en bestuursleden voor voorzitster Magda Moerman hebben. Magda volgde in 2006 Ria Decorte op en ondertussen is ze aan haar vierde(!) termijn van telkens vijf jaar bezig. “Een betere voorzitster kunnen wij ons niet dromen”, sprak Sofie Maes. “Bij elke activiteit en elk evenement is Magda de eerste en de laatste aanwezig. Magda leeft bij wijze van spreken voor Beveren en onze vereniging. Om haar te bedanken hebben wij haar een bon voor een verwenmoment cadeau gedaan.”

Ook tijdrovend

“Omdat ik met pensioen ben, heb ik genoeg tijd om mij in te kunnen zetten voor de vereniging”, zegt Magda zelf. “Toch mag er zich van nu voort stilaan gerust een opvolger presenteren. Maar ze willen me niet laten gaan (glimlach). Ik heb tijd ja. Maar omdat wij veel activiteiten organiseren, kruipt er ook veel tijd in. Ik doe de boodschappen, help de zaal klaar zetten en weer opruimen of kuisen, doe samen met Tania de financiën en de avond voordien heb ik ook wel eens een slapeloze nacht. Je wil immers niet dat er iets over het hoofd wordt gezien. Onze vereniging hangt enorm aan elkaar en de leden komen graag. Er hangt altijd een gezellige sfeer en het is uiteraard daarvoor dat we het doen. Het lidgeld bedraagt 30 euro en 15 euro voor nieuwkomers. Voor die kleine bijdrage ben je een heel jaar lid. Het moet nieuwe leden aanmoedigen om er bij te komen. Jonge dames zijn dus zeker welkom”, geeft Magda nog mee.

Voor alle info kan je terecht op volgend e-mailadres: magda.moerman1@telenet.be