Fanfare Sint-Cecilia viert 100-jarig bestaan: “Er zit zeker nog muziek in”

Fanfare Sint-Cecilia is dit jaar 100 jaar jong. “Als eeuweling stellen we het nog altijd opperbest”, stelde voorzitter John Lannoo tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in XXL-versie. “Er staan het hele jaar door activiteiten op het programma. Er zit meer dan ooit muziek in de fanfare.”

De nieuwjaarsreceptie werd in een roaring twenties-kleedje gestoken. “Het is hard werken om een dergelijke vereniging draaiende te houden, maar ik prijs me gelukkig dat ik over een gedreven en dynamische bestuursploeg beschik waarbij iedereen aan hetzelfde zeel trekt”, aldus voorzitter John Lannoo. “We waarderen ook ten zeerste de inspanningen van Pro Musica, het vriendencollectief dat de fanfare de nodige financiële armslag geeft door sponsoring en ook logistiek paraat staat tijdens onze optredens.”

De fanfare Sint-Cecilia werd op 2 december 1923 boven de doopvont gehouden onder impuls van pastoor Claerbout. De stichters waren notaris Masselis, Joseph Vandekerckhove, Omer Demeester en Georges Deleersnijder.

Tiereliere

“Op muzikaal vlak zijn we een heel stabiele vereniging. In die honderd jaar zijn we nog maar aan de vierde dirigent toe. Na René Vandekerckhove volgden José Vandeplassche, Frank Commeene en Wouter Deprez. De mooiste realisatie is en blijft ons eigen lokaal De Liere, dat we voor een stuk delen met Move-d, het vroegere Appollon.”

Ter gelegenheid van 100 jaar fanfare werd door de werkgroep Bier (Tom Soete, Thibout Stock, Wouter Deprez en Yves Vande Wiele, red.) een speciaal biertje gecreëerd. De Tiereliere is een pittig blondje met een alcoholpercentage van 6,5 procent. Het etiket werd ontworpen door muzikant Warre Soete. De naam, verwijzend naar het lokaal De Liere, werd voorgesteld door muzikante Claudine Vandebuerie. ‘Une tirelire’ is ook het Franse woord voor spaarvarken en met de verkoop van het bier zullen extra activiteiten in het kader van het eeuwfeest gesponsord worden.

Programma

“Er staat dit jaar heel wat op het programma”, gaat voorzitter John Lannoo verder. “Na de nieuwjaarsreceptie is op zondag 19 februari de inwijding van onze nieuwe vlag gepland. In maart organiseren we voor onze muzikanten en oud-muzikanten een film- en fotoavond.”

“Een eerste hoogtepunt wordt ongetwijfeld het jubileumconcert ‘Highlights’ dat een muzikale terugblik zal brengen op onze geschiedenis. Oud-dirigent Frank Commeene zal de werken ‘Diagram’ en ‘Golden Rive’ dirigeren en de drumband zal met enkele oudgedienden een reünieoptreden verzorgen. Het feestprogramma vermeldt verder een verbroederingsweekend met de Trachtenkapelle van de jumelagegemeente Neunkirchen am Brand, een jubileumconcert ‘Night of D-Proms’, het Sint-Ceciliafeest en het Sylvesterconcert.”