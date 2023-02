Fanclub Eli Iserbyt trekt met 50 supporters naar WK veldrijden in Hoogerheide: “Geen revanchegevoelens tegenover Tom Pidcock”

Zondag staat het wereldkampioenschap veldrijden op het programma in het Nederlandse Hoogerheide. Voor elke cyclocrossliefhebber is het WK een hoogtepunt, ook voor de leden van de supportersclub van Eli Iserbyt, die hun thuisbasis hebben in het Bavikhoofse café Chasse Patate. De club trekt per bus met zo’n 50 mensen naar Nederland. “De derde plek lijkt me het hoogst haalbare voor Eli”, zegt Noë Nachtergaele (59), voorzitter van de Eli Iserbyt Fanclub. “Maar goed, op een wereldkampioenschap kan alles gebeuren.”

Sinds oktober 2022 wordt wielercafé Chasse Patate op het dorpsplein van Bavikhove niet langer uitgebaat door Pedro Naert, maar door Suzanne Nuytens (24). Die wissel van de wacht bracht weinig tot geen verandering voor de fanclub van de Harelbeekse veldrijder Eli Iserbyt, die deze zondag in Hoogerheide (Nederland) zijn vierde wereldkampioenschap bij de profs rijdt.

Vorig jaar behoorde Iserbyt, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert tot een van de topfavorieten op de wereldtitel. Uiteindelijk ging de gouden plak in de Verenigde Staten niet naar de West-Vlaming, maar naar de Brit Tom Pidcock. Iserbyt kaapte uiteindelijk brons weg. Een teleurstellend resultaat. “Het parcours was toen te snel voor Eli”, blikt Noë Nachtergaele (59), voorzitter van de Eli Iserbyt Fanclub, nog even terug. “Het leek meer op een wegrit dan op een veldrit. Maar niemand van onze fanclub koestert revanchegevoelens tegenover Pidcock. Als crossliefhebbers applaudisseren wij evengoed voor hem.”

Stipt vertrek

Vorig jaar werd het WK georganiseerd in Fayetteville, in de Amerikaanse staat Arkansas. In 2023 strijden Van Aert en co om de titel in Hoogerheide, Nederland. “Ik ga naar zowat elke cross op de kalender en ben vorig jaar als enige van de fanclub naar de Verenigde Staten afgereisd om Eli aan te moedigen”, zegt Noë trots. “Dit jaar zal dat anders zijn. We trekken zondagmorgen, om 8.30 uur exact, met een volle bus van om en bij 50 mensen naar Nederland. In de bus zullen er boterkoeken te eten zijn. We verwachten rond 19 uur terug in Bavikhove toe te komen. Hoe we zo stipt kunnen zijn? Door de jaren heen weet iedereen al dat we op niemand wachten (lacht). We hebben er al achtergelaten, ja.”

Zelf gaat Noë met enkele bestuursleden al op donderdagavond naar Nederland. Terugkeren doet hij op maandag. “Samen met Tom Devos en Thierry Buyck, inderdaad. Puur uit liefde voor de sport. En ook om al wat te supporteren voor het Belgische Mixed Relay-team, dat op vrijdag zijn koers rijdt. Onder meer Joran Wyseure uit Lichtervelde zal daaraan deelnemen. Ik stopte hem vorig jaar in de VS nog de Belgische vlag toe toen hij wereldkampioen bij de beloften werd. Dat schept wel een band. Meestal testen de profs op vrijdag en zaterdag het parcours ook al een paar keer. Wie weet kunnen we Eli dan al wat aanmoedigen. We overnachten trouwens in Ossendrecht, op zo’n 4 kilometer van het parcours.”

Rugproblemen

Over Iserbyts kansen op het WK is Noë realistisch. “De derde plek lijkt me het hoogst haalbare. Maar goed, op een wereldkampioenschap kan alles gebeuren. Kijk maar naar Pidcock in Baal, die zegezeker was maar in de laatste ronde nog over enkele balken viel, waardoor Eli met de winst kon gaan lopen. Nu sukkelt Eli al een gans seizoen met rugproblemen. Een goed resultaat zou hem, maar ook ons, deugd doen.”

Wat het resultaat van de wedstrijd op zondag ook zal zijn, in Chasse Patate, het supporterscafé van Iserbyt op Bavihove Plaats, zal er sowieso een feestje zijn. “Ik schat dat er zo’n 50 mensen overdag naar de koers zullen kijken. Onze club bestaat uit een mooie mengeling van jeugd, volwassenen en gepensioneerden. In totaal hebben we meer dan 300 leden.”