Ex-scoutsleiders startten wielervereniging De Monkeys: “Ludiek gestart, maar we houden het al twee jaar vol”

Het nieuwe wielerseizoen gaat weldra van start en dan zijn de wielertoeristen eveneens opnieuw op post. Zo ook De Monkeys, een wielervereniging uit Lichtervelde die ruim twee jaar geleden het levenslicht zag. Elke zondagvoormiddag springen zo’n achttien fietslustigen op het zadel voor een rit van op z’n minst 60 kilometer. Nadien wordt de lokale horeca gesteund, waar twee jaar geleden het idee van De Monkeys ook ontstond.

Tijdens de lockdown (her)ontdekten velen hun stalen ros. Het was een van de weinige manieren om in beweging te blijven én de sociale contacten te onderhouden. Ook een aantal ex-Scoutsleden van de Jongensscouts in Lichtervelde ging fietsen. Al pakten zij het toch iets serieuzer aan dan de gemiddelde Vlaming.

“Los van de fietsgroep zijn De Monkeys ook gewoon een vriendengroep die gevormd is in de Jongensscouts van Lichtervelde”, vertelt Witze Declercq. “We waren met een achttiental al eventjes leider af, maar hielden wel contact. Tussen pot en pint ontstond het idee om ons groepje om te dopen tot ‘De Monkeys’. Die naam heeft geen specifieke betekenis, we zijn eigenlijk gewoon een bende pleziermakers, dus dat leek ons wel gepast.”

Wekelijkse afspraak

Toen de wereld kennismaakte met corona en de bijhorende lockdowns, ontdekten De Monkeys een gedeelde passie: fietsen. “We zijn toen met zo’n zestal Monkeys samen beginnen fietsen. Eerst niet zo frequent en wat amateuristisch, maar gaandeweg werd de groep groter, ons materiaal professioneler en ons sporadisch fietsritje een wekelijkse afspraak. Elke zondagmorgen om 9 uur verzamelen we aan het station van Lichtervelde voor een rit tussen de 60 à 80 kilometer. Dat houden we ondertussen al twee jaar vol.” Bij een wielerploeg kan een gepersonaliseerd koerstruitje natuurlijk niet ontbreken. De jongens rijden tegenwoordig rond in een opvallende gele plunje. “Voor onze wielertruitjes hebben we bewust geen beroep gedaan op sponsors. We hebben het ontwerp helemaal zelf gekozen en het resultaat springt nogal in het oog”, grinnikt Witze. “Je ziet ons van heinde en verre aankomen.”

Dankzij onze wielertruitjes zie je ons van heinde en verre aankomen

Op circuit Zolder

Hoewel De Monkeys zich sinds kort officieel een wielervereniging mag noemen en aangesloten is bij Cycling Vlaanderen, lonkt er voorlopig nog geen professionele wielercarrière voor de coureurs. “Een tijd geleden hebben we met enkele Monkeys deelgenomen aan een recreatieve wedstrijd op het circuit van Zolder”, vertelt Witze, “dat smaakt zeker naar mee, maar het hoofddoel blijft toch vooral onze conditie op peil houden en ons te amuseren. Het is de bedoeling dat iedereen mee kan en dat het voor iedereen leuk blijft.”

Verrassingsactiviteit

Om dat te bewerkstelligen, wordt na elke fietstocht de dorst stevig gelest in een lokale horecazaak en wordt er om de twee maanden een verrassingsactiviteit georganiseerd. En ondertussen blijven De Monkeys groeien. “Er rijden af en toe ook vrienden van vrienden mee. Iedereen is welkom. Eén van de ex-Scoutsleiders hebben we echter nog niet kunnen overtuigen om mee te fietsen, maar hij supportert vanaf de zijlijn”, aldus Witze nog, “We hebben alvast een chauffeur voor onze volgwagen, mocht het ooit zo ver komen.” (LH)