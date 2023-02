Elke Kolle krijgt Gulden Ransel in Krottegem, ook bewoners Spinnersstraat gehuldigd

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Krottegemse Ransels werden er opnieuw Gulden Ransels uitgedeeld.

“De Gulden Ransel voor de meest verdienstelijke Krottegemnaar ging naar Elke Kolle, gewezen gerante van Carrefour Ardooisesteenweg voor haar jarenlange inzet om de Krottegemnaars de kans te geven zich dagelijks in eigen wijk te bevoorraden”, horen we van Frank Wauters. “Elke was wegens ziekte wel afwezig op de Nieuwjaarsreceptie, maar binnen een tweetal weken volgt een plechtige overhandiging.”

“De Gulden Ransel voor de meest verdienstelijke Krottegemse vereniging ging dit jaar naar de bewoners van de Spinnersstraat, voor de verbondenheid die ze tijdens de coronaperiode getoond hebben, oa door elke avond opnieuw samen op straat te musiceren.”

Zoals voor corona

“De werking van de Krottegemse Ransels zal in 2023 opnieuw zijn als voor de pandemie. Dus terug Krak van Krottegem verkiezing, Krottegemse Rommelmarkten, Krottegemse Feesten en ook opnieuw de uitgave van ons wijkmagazine Kracht van Krottegem.”

Iedereen die zich geroepen voelt om een handje toe te steken bij een of meer activiteiten is meer dan welkom.