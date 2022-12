Eerste kerst- en smulmarkt in kerkje van Zande

De Sint-Andreaskerk van Zande vormt op zaterdag 10 december vanaf 18 uur het decor van de eerste kerst- en smulmarkt, een gezamenlijk initiatief van drie lokale verenigingen. De eerste kerst- en smulmarkt moet bij iedereen de voorbije nare coronaperiode doen vergeten, vertelt Tania De Vlaminck, een van de bezielers van dit nieuwe initiatief.

“Het idee van de kerst-smul-markt is ontstaan tijdens de coronaperiode”, steekt bezieler Tania De Vlaminck van wal. “In Zande, sinds 1971 een deelgemeente van Koekelare, wordt elk jaar door alle verenigingen samen, in de zomer, een kermisweekend georganiseerd voor alle inwoners. Toen dit door corona niet kon doorgaan, zochten we een alternatief om iedereen samen te brengen.”

Niet weersafhankelijk

“Ook de gebruikelijke kerstfeestjes konden later dat jaar niet doorgaan omdat er te veel aanwezigen zouden zijn in d’ Oude Pastorie”, vervolgt Tania. “Dus zochten we naar een nieuwe activiteit en kwamen we op het idee van een kerst-smul-markt. Dit ging aanvankelijk doorgaan in openlucht omdat dat toen binnen de coronamaatregelen paste.”

“Maar omdat we niet weersafhankelijk wilden zijn en toch voldoende afstand konden houden, dachten we aan de kerk als alternatief. Daar worden toch geen erediensten meer gehouden en wordt al eens vaker gebruikt voor een tentoonstelling. Na wat brainstormen met de drie meewerkende verenigingen zijn we tot een mooi concept gekomen: een eerste kerst-smul-markt in het pittoreske kerkje van Zande”, vertelt Tania.

Eet- en drankkraampjes

“Het vergt een hele organisatie en daarom hebben we besloten om mensen maximaal te laten genieten van onze kerst-smul-markt en zijn niet enkel onze leden en de inwoners van Zande, maar iedereen, welkom.”

De kerk wordt sfeervol versierd en er worden verschillende eet- en drankkraampjes voorzien. “We zorgen voor heel wat variatie, want je zal er alles vinden, van aperitief tot dessert en alles daartussen. Van een apérobordje, verse soep, hutsepot, braadworst, pannenkoeken tot een dessertbord, kersttiramisu, hartverwarmende drankjes zoals jenever, glühwein, Chocoretto, Hasseltse koffie, en lekkere kerstbiertjes en frisse drankjes om alles door te spoelen”, besluit een lachende Tania De Vlaminck. (Eric Vanhooren)