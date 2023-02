Driewerf hoera voor jubilarissen Okra Westrand

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ontmoetingscentrum ’t Viooltje huldigde Okra Westrand enkele jubilarissen. Alle koppels waren minstens een halve eeuw getrouwd (gouden bruiloft): Ghislain Dehamers en Denise Hallemeersch, Francine Dewolf en José Dhaeyer, Georges Verleene en Annemie. Ook de lijndansers en het bestuur staan op de foto. De vereniging kijkt nu uit naar het ontbijtbuffet van maandag 13 februari. Afspraak om 9 uur in het Franciscusheem, naast de kerk van de Nieuwe Koerswijk. Inschrijven bij martine_harteel@hotmail.com of 0473 44 17 38. (BVO/foto PM)