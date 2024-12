Derde kerstmarkt in Emelgem van Old Car Drivers: “Standhouders staan niet enkel buiten, maar ook in het Dorpshuis”

Op zaterdag 14 december kun je vanaf 15 uur terecht op het Emelgemseplein voor de derde kerstmarkt in een organisatie van vzw Old Car Drivers. “Dit jaar zijn er ook standen in het Dorpshuis.”

De vzw Old Car Drivers telt zowat 350 leden, autoliefhebbers uit de brede regio rond Izegem met zelfs enkele leden uit Engeland en Nederland. Je kan de autoliefhebbers al aan het werk gezien hebben op de aperitiefmeetings die ze op zondagmorgen op de parking van Frunpark houden. Ze hebben een druk gevulde agenda en de kerstmarkt is een van de activiteiten die er vast bij hoort. “We willen als kerstmarkt meer zijn dan een verzameling aan eet- en drankstanden. Die zijn er uiteraard ook weer bij, zelf staan we met een drankstand en de ouderraad van school bakt braadworsten. Maar omdat we ook andere standhouders wilden aanspreken stellen we nu ook de deuren van het Dorpshuis open. Standhouders die met zelf gemaakte spullen staan, doen dat liever binnen om zo wat beschermd te zijn tegen het weer. Onze buitenstanden staan onder verwarmde tenten, in het Dorpshuis zelf zullen ook een tiental standhouders actief zijn. Joost Ovaere komt ook zijn werken tentoonstellen. Oldtimers moet je niet op de kerstmarkt verwachten, op eentje na. De kerstman komt immers aangereden met de Triumph Spitfire van eigenaar Roland Dumoulin.”

Kerstgeschenken

Honger en dorst zal je er niet moeten lijden, maar je kunt er dus ook terecht voor kerstgeschenken. Van handgemaakte kaarsen over poppen, kinderkledij, miniatuurcreaties, unieke kurkentrekkers…

Voor de kinderen is er ook een viskraam, een snoepkraampje en er is een schminkstand. De kerstmarkt wordt afgerond rond 22 uur. (WVS)