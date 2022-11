Deken Dirk kijkt uit naar zijn Sint-Elooifeest in Zwevezele

Dirk Dejonckheere kijkt samen met zijn gezin uit naar zaterdag 3 december, want dan staat zijn Sint-Elooifeest op het programma. Samen met de Zwevezeelse Landelijke Gilde, Ferm en KLJ zal de trotse landbouwer, na twee jaar ongeduldig wachten, er dubbel en dik van genieten.

Dirk Dejonckheere baat sinds vele jaren, samen met echtgenote Ann Delobelle, een gemengd landbouwbedrijf uit in de Meiboomstraat in Zwevezele. Dirk en Ann zijn de trotse ouders van drie dochters: Jolien, Justien en Celien. Zij staan dan ook te springen om mee te vieren op 3 december. Met een tweede kleinkindje op komst, zijn Dirk en Ann ook al fiere grootouders.

“Ik ben heel trots dat ik in 2019 gevraagd werd om deken te zijn van Sint-Elooi, door corona werd het feest helaas twee jaar op rij uitgesteld”, zegt Dirk in het bijzijn van enkele leden van de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ die het Sint-Elooifeest in Zwevezele mee organiseren.

Gemeenschapsgevoel

“Ik hou heel veel van ons dorp, de inwoners en hun enthousiasme. Deken zijn brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt voor een beter gemeenschapsgevoel in het dorp. Dit laatste vind ik heel belangrijk, zeker in tijden zoals nu waarin de landbouwsector een heel moeilijke periode doormaakt”, gaat Dirk verder. Hij heeft ook heel veel respect voor de organisatoren van het Zwevezeelse Sint-Elooifeest.

“Ik zag mijn drie dochters opgroeien met KLJ en ben blij dat we nog eens samen de bloemetjes kunnen buitenzetten”, vertelt Dirk die zelf nog bestuurslid is van de Landelijke Gilde.

In Zwevezele is iedereen welkom op het Sint-Elooifeest in De Wissel op zaterdag 3 december vanaf 19.30 uur.

Opvolger

Op het programma staat een uitgebreide receptie, een huldiging van de deken, een overheerlijk hoofdgerecht en een koffie met wat zoetigheid. De nodige muziek en ambiance zal niet ontbreken. De opvolger van Dirk zal die avond ook bekendgemaakt worden.