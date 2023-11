De Tottetrekkersgarde uit Brugge benoemt Peter Locket en Dirk Viaene tot Doctors Humoris Causa

Alaaf! Alaaf! Alaaf! Zanger Peter Van Loocke, aka Peter Locket, en gewezen Prins Carnaval van Brugge Dirk Viaene mogen zich voortaan Doctor Humoris Causa bij De Tottetrekkersgarde noemen. Beiden kregen zaterdag de eretitel tijdens de openingszitting van de oudste carnavalsvereniging van Brugge.

Tijdens de intussen 63ste openingszitting zong en dronk De Tottetrekkersgarde op zaterdag 11 november in Lodewijk Van Maele in Sint-Kruis het nieuwe carnavalsseizoen op gang. “Met de 23-jarige Jaron I hebben we dit jaar in Brugge een heel jonge Prins Carnaval, van wie we heel veel verwachten”, aldus voorzitter Johan Cortvriendt. “We hopen dat hij de jeugd mee kan enthousiasmeren voor het carnavalsgebeuren. We zoeken jong bloed. Onze vereniging telde een tijdje nog maar vijf bestuursleden, maar nu hebben we er weer zes. We zijn dus op de goede weg. De Tottetrekkersgarde is voortaan een vzw, zodat we ook kans maken op stadssubsidies en beter beschermd zijn bij mogelijke ongevallen bij onze organisaties.”

Indrukwekkende erelijst

Elk jaar benoemt de oudste Brugse carnavalsvereniging tijdens het startmoment enkele gewone stervelingen tot Doctor Humoris Causa, en dat is een van hoogste eretitels in de carnavalswereld. Op de intussen indrukwekkende lijst prijken onder meer de namen van Armand Pien, Bobbejaan Schoepen, Godfried Bomans, Tony Corsari, Willy Lustenhouwer, Marc Sleen, Luc Philips en Guido Depraetere. Dit jaar mochten twee streekgenoten plaatsnemen in de ton: Peter Van Loocke (54), beter bekend als zanger Peter Locket, en fervent carnavalist Dirk Viaene (62).

Brugs erfgoed

Dirk Viaene was in 2001 Prins Carnaval van Brugge, een titel die ook zijn zoon Kevin in 2016 mocht dragen. “Ik zit al meer dan 40 jaar in deze wereld. Deze titel vind ik een hele eer. Alle namen komen in een boek terecht. Je maakt deel uit van een stukje Brugs erfgoed. Je maakt mee de geschiedenis.” Ook Peter Locket, die dit jaar zijn 35-jarige carrière op de planken vierde, ziet de titel als een grote eer. “Als je naar de erelijst kijkt, zie je allemaal mensen staan die iets voor de samenleving hebben betekend. Toen ik de vraag keer, dacht ik echt: wauw! De carnavalswereld ken ik niet van binnenuit, maar ik heb tientallen keren opgetreden bij de vele verenigingen. En altijd veel plezier meegemaakt. Maar dit zie ik niet als het orgelpunt op mijn carrière. Want die is nog niet gedaan. Volgend jaar ga ik op tour met een big band. Sommigen zeggen: je leeft maar één keer. Dat is niet waar. Je leeft élke dag en je gaat maar één keer dood. Zo sta ik in het leven.”