De Gaverstreke brengt 52ste jaarboek uit

Naar aloude gewoonte, publiceert de heemkundige kring De Gaverstreke ook deze keer in december een jaarboek met uitgebreide studies en verhalen. Het is opnieuw een lijvig naslagwerk over het reilen en zeilen in de brede regio Waregem en bij uitbreiding van de volledige Gaverstreek.

Na 52 jaar activiteit en ervaring in deze geschiedschrijving blijft het ongelooflijk boeiend om gebeurtenissen en families eeuwen ver in de tijd op te sporen”, vertelt voorzitter, secretaris en penningmeester Leona Van Nuffel overtuigend. “Samen met mijn man André Braet blijf ik me samen met onze trouwe medewerkers inzetten voor onze vereniging zoals ik beloofd heb aan erevoorzitter E. H. Guy Algoet.” Het nieuwe boek bevat onder meer een artikel over landmeter Villaret, het indrukwekkende parcours van TVH, een zeldzaam belastingdocument uit 1908, de levensbeschrijving van de pastoor van Wynhene, de herkomst van de stadssecretarissen Callu, de gevierde Vijse kunstschilder Emile Claus en diverse opgravingen in kerken. Buurtgemeente Anzegem krijgt een uitvoerige verslaggeving van archeoloog Philippe Despriet over het oudste verleden, met kaartenmateriaal, vele vondsten, bouwkundig erfgoed, landelijke bewoning en luchtfotografie. Het naslagwerk kan worden aangekocht tegen de democratische prijs van 25 euro. Storten kan op rekeningnummer BE12 0680 5030 1092.

Eigen ruimte

De heemkundige kring beschikt op de derde verdieping van het stadhuis over een eigen ruimte. “In ons lokaal beschikken we over meer dan 2.000 boeken, tijdschriften, foto’s, kaarten, kranten, rouwberichten en een bewerkt archief vanaf de middeleeuwen”, verduidelijkt auteur, webmaster en bibliothecaris André Braet. “De gezinssamenstelling van alle Waregemnaars uit de periode van 1600 tot 1815 is daarbij ons paradepaardje. Een parel om herinneringen uit het leven van voorouders op te sporen.” (PPW/foto PPW)

Info: www.gaverstreke.wordpress.com, 056 62 99 14 en braetandre@telenet.be