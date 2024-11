De Blauwkoppen huldigen kampioenen

Ook bij de Izegemse vinkenmaatschappij De Blauwkoppen was men aan een gezellig kampioenenfeest toe. Voor de vinkeniers is het platte rust, terwijl hun vogels in de winterkwartieren verblijven. Het ideale moment voor het jaarlijks kampioenenfeest in zaal Sportief. De vereniging van voorzitter Jaak Vansteenkiste telt nog 26 spelende leden, maar van een instroom van jonge leden is allang geen sprake meer. Een gegeven dat door de voorzitter fel betreurd wordt. Alvorens aan de feesttafel aan te schuiven, werd ook nog werk gemaakt van de huldiging van de kampioenen. Vinkenier Krist Bultynck troonde zich tot koning van de maatschappij en Ode Coussens tot koningin. Lucien Deloddere werd eerste kampioen voor Kathy Debusschere en derde Alberic Verfaillie. Op de foto zien we de leden van vinkenmaatschappij De Blauwkoppen. (CLY/foto CLY)