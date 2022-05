Danny Hendrikx viert 20ste verjaardag jiujitsuclub Myiamoto Bredene: “Noem ons gerust een echte jeugdclub”

Jiujitsuclub Myiamoto Bredene viert op zaterdag 14 mei zijn 20ste verjaardag. In aanloop naar het bijzondere jubileum hielden we voorzitter, hoofdtrainer en duivel-doet-al Danny Hendrikx in een houdgreep en vroegen hem honderduit over de sport die hem al enkele decennia in de ban houdt.

Jiujitsu betekent, letterlijk vertaald, zachte kunst. Het is een traditionele Japanse gevechtskunst, die ook nu nog de basis vormt voor heel wat andere gevechtssporten als karate en judo.

Voor Danny Hendrikx, er van bij de start bij, begon de liefde voor de sport ergens in de jaren 90 van vorige eeuw, toen hij zich aansloot bij de toenmalige club Tanuki. “Ik was er in die tijd secretaris en hulptrainer. Tanuki trainde toen in een achterafzaaltje van Hotel De Meiboom en verhuisde later naar parochiaal centrum Cruysduyne, waar later ook Myiamoto van start zou gaan.”

Perfectie en vriendschap

“Omdat er bij Tanuki wat bestuurlijke problemen waren, heb ik samen met Patrick De Kreyger, Laurent Heffinck en Annick Masscheleyn in 2002 dan maar Myiamoto opgericht. De naam verwijst naar Myiamoto Musashi, een ronin (samoerai, red.) uit de 17de eeuw die tijdens zijn zwerftochten heel Japan doorkruiste.”

“Op zijn tochten kwam hij geregeld langs gevechtsscholen, waar hij andere samoerai bekampte. Myiamoto stond bekend als nederig, behulpzaam, beleefd, vriendelijk en gedisciplineerd. Hij bleef zijn leven lang zoeken naar perfectie. Het is de perfecte omschrijving van waar wij met onze club altijd naar gestreefd hebben. Dat en vriendschap.”

Minder leden door corona

In zijn eerste jaar mocht Myiamoto 25 leden verwelkomen. Een bescheiden start, maar onder meer via enkele lessenreeksen zelfverdediging voor vrouwen raakte de club snel bekend in Bredene.

“Voor corona telden we 125 leden. We waren daarmee de grootste van West-Vlaanderen en de vierde grootste van Vlaanderen”, pikt Danny trots in.

“Corona speelde ons als contactsport natuurlijk parten en vandaag hebben we nog 74 leden. Maar ik heb er vertrouwen in dat we in september, wanneer we een nieuw seizoen aanvatten, opnieuw meer leden zullen tellen.”

Via onze sport leren kinderen hun schrik of schuchterheid overwinnen. Het is opmerkelijk hoe ze al na een maand geëvolueerd zijn

“Deze week organiseerden we bijvoorbeeld een initiatie, samen met SVS (de stichting Vlaamse schoolsport, red.) waarop 90 kinderen aanwezig tekenden. Daarvan zullen er ongetwijfeld enkele blijven hangen bij ons. Van de 74 leden vandaag zijn er trouwens een 50-tal nog jeugd. Noem ons dus gerust een echte jeugdclub.”

Het succes van gevechtssporten als jiujitsu bij de jeugd mag volgens Danny niet verbazen. “Ouders willen hun kinderen weerbaarder maken. Bovendien kampen heel wat kinderen vandaag met faalangst of ze zijn extreem introvert. Via onze sport leren ze hun schrik of schuchterheid overwinnen. Het is opmerkelijk hoe de kinderen al na een maand geëvolueerd zijn.”

Prachtige zaal

Dat gevechtskunsten als jiujitsu, taekwondo, karate … ontegensprekelijk hun plek in het sportaanbod hebben veroverd, bewijst de prachtige zaal waarin Myiamoto vandaag kan trainen. Enkele jaren geleden kreeg de club in de nieuwe sporthal een dojo, die ze deelt met andere clubs.

De club kan intussen ook rekenen op een veertiental (aspirant-)trainers. “En hoewel we eigenlijk geen competitieclub zijn, tellen we met Marion Decrop toch een wereldkampioene in onze rangen.”

Versterking welkom

Technieken aanleren en de leden op de weg zetten naar een volgende gordel, dat blijft voor Danny de belangrijkste taak van Myiamoto. Hij is intussen zelf 6de dan en drager van de rood-witte gordel.

“Ik doe zowat alles alleen, op de hulp van enkele trainers na. Het betekent wel dat er op termijn bestuursleden bij moeten komen. Want als er met mij iets gebeurt, dan wordt de toekomst van Myiamoto gehypothekeerd.”

“Bovendien ga ik ook eenmaal per week salsadansen in Brugge. Ook dat is een passie, trage salsa lijkt overigens een beetje op jiujitsu. Meer vrije tijd kan ik niet meer spenderen dus alle hulp is welkom.” (Mathias Mariën)