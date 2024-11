Ceciliaviering bij Harmonie Vermaak na Arbeid in Koolkerke

De Harmonie Vermaak na Arbeid hield naar jaarlijkse gewoonte hun Sint-Ceciliaviering met een feestelijke maaltijd en karaoke-avond. Het was ook het moment om twee zeer verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten. Annemie Leyts werd gevierd als baritonspeelster en trommelaar, maar ook omdat ze bij elke verplaatsing zorgt voor het vervoer van de instrumenten. Koenraad Baete kreeg een eervolle vermelding voor zijn belangrijke verwezenlijkingen binnen de harmonie. Hij is nog steeds bijzonder actief, niet alleen als invaller maar ook als inspirator voor de mensen van de slagwerksectie. Er zijn nog twee geplande activiteiten voor de Harmonie dit jaar: op 24 november de vredesviering en op 1 december de sinterklaasoptocht door Koolkerke. Op de foto staat het bestuur van de Harmonie Vermaak na Arbeid met de gevierde leden. (SR/gf)