Carnaval zit in het bloed bij Bert (90) en zijn zoon Lieven (58): “Carnavalswijsheid geleerd van mijn vader”

De carnavalswagens, kostuums, confetti en snoep liggen klaar. Het Keikoppencarnavalsweekend in Poperinge kan van start gaan. De Kindercarnavalsstoet viert zijn 25ste verjaardag en de Keikoppencarnavalsstoet trekt voor de 55ste keer door de centrumstraten. Voorzitter Keikoppencarnaval vzw Lieven Ryckbosch (58) is 30 jaar actief binnen het Poperingse carnaval en werd in 1993 Prins Carnaval. Zijn vader Bert (90) draait al 50 jaar mee in de carnavalswereld en werd in 1974 Prins Carnaval. Een gesprek tussen vader en zoon waar het carnavalsbloed door de aderen stroomt.

“Jong Poperinge organiseerde in 1927 een zomercarnavalstoet met 7 muziekkorpsen, 35 carnavalsgroepen en 50 reclamewagens. Ook de jaren erna volgden carnavalsstoeten. Het Poperingse carnaval kwam echt op gang in 1967 toen Moeder Bladluis werd opgericht. De leden organiseerden allerlei culturele activiteiten. In de steden waar ze studeerden was er veel meer leven in de brouwerij en dat wilden ze ook naar de Hoppestad brengen”, zegt Lieven Ryckbosch (58), huidig voorzitter van Keikoppencarnaval vzw.

Marktkramer

Het was Jean-Pierre Vanderbeke die in 1967 werd gekroond tot de eerste Prins Carnaval van Poperinge. Hij had toen twee tegenkandidaten. “In 1974 heb ik ook mijn kans gewaagd. Tussen pot en pint werd 14 dagen voor de verkiezing beslist dat ik zou meedoen. Ik had drie tegenkandidaten die in het centrum al volop kaarten hadden verkocht, dus ik moest buiten Poperinge supporters gaan zoeken. In twee weken tijd had ik 600 kaarten verkocht”, lacht Bert Ryckbosch (90). Hij werd op 41-jarige leeftijd de achtste Prins Carnaval van Poperinge.

“Ik was op dat moment marktkramer en was goed gekend in Poperinge en omstreken. Eenmalig werd de verkiezing georganiseerd op het domein van De Lovie. Er was een fantastische ambiance. Er waren supporters uit Roeselare, Kortrijk, Izegem… In die tijd werd ik regelmatig vergeleken met Vader Abraham, dus mijn act was vlug gekozen. Ik ben een mens van het volk en het sociale gebeuren van carnaval sprak me enorm aan. Prins Carnaval was ook echt iets voor mij”, aldus Bert.

“Ik mocht niet mee naar je verkiezing, dat herinner ik mij nog goed. Ik heb dat nooit echt begrepen. Dat was een mooi moment en ik mocht niet mee. Te jong waarschijnlijk, alhoewel ik was negen jaar. Het had eigenlijk gekund”, pikt Lieven in.

Politiek, winkels en fabrieken

“Nadat ik prins werd, werd vlug een bestuur gevormd dat zijn schouders zette onder het Poperingse carnaval. Veel lokale horeca waren daar toen bij betrokken. Bernard Ingelaere had een garage in de Hondstraat, waar je nu ‘t Vispunt vindt. Dag en nacht werkte hij aan de carnavalswagen. De carnavalsverenigingen bestonden toen uit politieke strekkingen, winkels, fabrieken… We gingen naar de carnavalsstoeten in Menen, Blankenberge. Als Prins Carnaval ben ik nog naar Engeland geweest met de Kattenkoningin van Ieper. Dat waren andere tijden”, lacht Bert.

Bert Ryckbosch werd in 1974 de achtste Prins Carnaval in Poperinge. In 1988 werd Johan Ryckbosch gekroond tot Prins Carnaval. Lieven werd Prins Carnaval in 1993. © gf

In 1977 werd de organisatie van het Poperingse carnaval overgedragen van Moeder Bladluis naar de Orde van de Hommelknop, toen onder leiding van Henk De Leeuw. Die Orde staat nu in de voor de organisatie van de Prins Carnaval verkiezing. “Het was het begin van een gouden periode. In 1983 werd Bernard Masselus voorzitter. De stoeten hadden toen 60 à 70 groepen. Dit jaar zijn er een 45-tal groepen die deelnemen, waaronder O.V.D. Dubbeldeckers, O.V.D. Wietewoai’S, O.V.D. Flodders, O.V.D. Mamboetjess, O.V.D Poperingsche Potüls, O.V.D. Vleterbeekvissers, O.V.D. Hommelknop en O.V.D. Feestneuzen als Poperingse carnavalsverenigingen”, vertelt Lieven.

Carnavalsbloed

In 1988 werd Johan Ryckbosch gekroond tot Prins Carnaval. Hij had toen twee tegenkandidaten. “Johan was de cafébaas van De Beiaard. Het café dat nu vooral gekend is als My Place uit de Kerkstraat. Hij had er de bloeiende vereniging De Kastaars. Johan was minder uitbundig en was meer achter de schermen aan de slag, maar de carnavalsmicrobe zat toch in het bloed. Zijn dochter Annelies werd 20 jaar geleden Prinses Carnaval. Een titel die ze vooral voor haar vader heeft behaald. Jammer genoeg is Johan in 2010 overleden.”

Carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan kan. Als 28-jarige waagde Lieven zijn kans om Prins Carnaval te worden. Hij had toen één tegenkandidaat en Lieven slaagde erin de titel te bemachtigen. “Toen was ik lid van Hoppescheuten en kon rekenen op de steun van alle Poperingse verenigingen. Niet veel later stapte ik in het bestuur van de Orde van de Hommelknop. De afspraak is dat je als lid van het bestuur niet actief mag zijn binnen een carnavalsvereniging”, vertelt Lieven. Hij is wel voorzitter van Keikoppencarnaval vzw, de organisatie van het Poperingse carnaval verzorgt.

Kinderstoet

De Keikoppencarnavalstoet viert zijn 55ste editie en de Kindercarnavalsstoet blaast 25 kaarsjes uit. “In 1996 werd de eerste Kinderstoet georganiseerd. Samen met Nele Boudry had ik daar mijn schouders onder gezet. Ik herinner me nog dat bij de eerste editie van het Kindercarnavalsstoet er ongeveer 700 kindjes deelnamen. De piek haalden we met 2.100 deelnemende kinderen. Dit jaar zijn 1.700 kindjes ingeschreven waarbij de Poperingse en Vleterse scholen aanwezig zullen zijn. Een enorme evolutie en een echt succes. Die blije gezichtjes zijn fantastisch. Dat is een mooie verwezenlijking. Onze Keikoppencarnavalsstoet op zondag is en blijft nog altijd de apotheose van het volledige weekend natuurlijk”, vertelt Lieven.

“Ondertussen ben ik 30 jaar Prins Carnaval en mijn vader 50 jaar. Waarom ik mij na 30 jaar nog steeds inzet voor het Poperingse carnaval? Ik doe het gewoon echt graag en nog steeds zet ik met heel veel passie en enthousiasme mijn schouders onder de organisatie van het Poperingse carnaval. Ik word ondersteund door een fantastisch team dat ik blindelings vertrouw. Met evenveel passie en kracht gaan ze ervoor. Het team en hun inzet maakt het oprecht leuk om het te blijven doen”, zegt Lieven.

“Carnaval zit echt in jou”, vult vader Bert aan. “Mijn carnavals- en levenswijsheid heb ik van jou geleerd eh. Je bent altijd een rustige persoon geweest. Nooit kwaad gezien, altijd bereid om te praten”, reageert Lieven.

Kleinkind

“Mijn mooiste herinnering aan 30 jaar carnaval? Zeven jaar geleden werd mijn eerste kleinkind geboren tijdens het carnavalsweekend. Het Keikoppencarnaval vierde toen zijn 50ste verjaardag. Tijdens de stoet kreeg ik het telefoontje dat mijn eerste kleinzoon elk ogenblik kon geboren worden. Dat moment vergeet ik nooit meer”, zegt Lieven.

“Tijdens het carnavalsweekend zal ik ten volle genieten. Ik ben content met elke dag die ik nog krijg” – Bert Ryckbosch

“Heel lang geleden maakten we een carnavalswagen die er precies als een drone uitzag, maar dan heel groot. Aan de armen hingen poppen van drie meter. Bij het terugkeren van een carnavalsstoet verloren we één van de koppen”, lacht Bert. “Dat waren mooie tijden en we hadden ook altijd succes met onze wagens. Het is met de grootste dankbaarheid dat ik terugkijk. Het organisatorische heb ik ondertussen achter mij gelaten, maar het doet me plezier dat Lieven hem inzet voor ons carnaval.”

Onvergetelijke carnavalsmomenten

“Dit jaar word ik 90 jaar. Dat is een mooie leeftijd en ik weet dat mijn jaren niet eindeloos zijn. Ik ben nooit langer dan een halve dag ziek geweest. Vorig jaar wankelde mijn gezondheid, maar voor de rest ben ik altijd kerngezond geweest. Meer kan je toch niet wensen?”, zegt Bert. “Ik heb alles meegemaakt en kunnen doen wat ik wilde in mijn leven. Prachtige gebeurtenissen beleefd, onvergetelijke carnavalsmomenten en veel kunnen reizen. Weer eens naar Oostenrijk, dat zou ik nog eens graag doen. Als iemand me nu zou zeggen dat we vertrekken naar Oostenrijk dan twijfel ik geen minuut. Tijdens het carnavalsweekend zal ik enkele momenten meepikken en daarvan ook ten volle genieten. Ik ben content met elke dag die ik cadeau krijg.”