Camping Eugène houdt twee weekends feest om kas te spijzen: “Café Taboe heropent even”

Café Taboe in de Grote Veldstraat staat al een tijdje leeg en verdwijnt in de nabije toekomst ook onder de sloophamer. De leden van Camping Eugène heropenen het café in december gedurende twee weekends. Bedoeling is de kassa van de vzw achter Camping Eugène wat te spekken.

“Het laatste weekend van juni organiseren we traditiegetrouw Camping Eugène”, legt woordvoerder Wouter Van Vooren uit. “Camping Eugène wordt ter gelegenheid van het einde van het schooljaar gehouden en is bedoeld voor alle kleuters en lagereschoolkinderen uit de ruime regio. Daarbij verwelkomen we alle kleuters en lagereschoolkinderen met hun ouders en/of grootouders voor een kampeeravond in eigen tent. De activiteit was tot 2023 beperkt tot de vrijdagavond. Op zaterdag werd er weer opgekraamd.”

Sinds de editie van dit jaar neemt Camping Eugène twee dagen in beslag. “We zorgen daarbij voor allerhande activiteiten terwijl ouders, grootouders en leerkrachten kunnen genieten van een gezellig samenzijn. Camping Eugène is een mooi evenement waarvan de prijs bewust laag gehouden wordt. Daardoor is het evenement ook verlieslatend. In de wintermaanden proberen we met de organisatie daarom telkens de kas wat te spekken zodat Zombietrail, de vzw achter het evenement financieel gezond blijft.”

Over andere boeg

“Tijdens vorige jaren richtten we met Camping Eugène steevast een aantrekkelijke en kindvriendelijke stand in op de kerstmarkt die telkens plaatsvindt rond sporthal De Wankaarde. Dit jaar gooien we het evenwel over een andere boeg. We zochten daarvoor een zaaltje en stootten zo op het leegstaande café Taboe in de Grote Veldstraat. Café Taboe was jarenlang een vaste waarde in het Stadense uitgaansleven, maar werd goed anderhalf jaar geleden gesloten. Het feestzaaltje wordt nog gebruikt als duivenlokaal door de lokale duivenmaatschappij De Eendracht, maar het café staat voorts al die tijd leeg en onaangeroerd”, gaat Wouter voort.

Nostalgie

“Daar brengen we met Camping Eugène tijdens de eerste twee weekends van december verandering in”, pikt medeorganisator Pieter Bouckaert in. “We heropenen het café vooraleer het onder de sloophamer gaat. We richten onze pijlen daarvoor eens niet op de jonge kinderen, maar eerder op hun ouders en op de uitgaande jeugd. We willen de succesjaren van café Taboe uit het verleden gedurende twee weekends laten terugkeren. We stelden daartoe een rijkgevuld programma samen met de nadruk op sfeer, gezelligheid en uiteraard een flinke brok nostalgie.”

“Mijn alter ego meester Eugène en de andere drijvende krachten achter Camping Eugène openen café-feestzaal Taboe voor het eerst opnieuw op vrijdag 6 december vanaf 16 uur. We serveren er een werkmanpintje. Bedoeling is gezellig samen te zijn. Ideaal ook om na het werk af te spreken met de collega’s. Later op de avond verwachten we ook alle medewerkers van Camping Eugène voor een klein bedankje. Vanaf 20 uur is er ook een dj aanwezig die onder de noemer ‘Friday I’m in love!’ verzoekplaatjes gaat draaien.”

Breezerparty

“Op zaterdag 7 december openen we vanaf 18 uur”, gaat Wouter voort. “Die avond staat er om 21.30 uur ook een optreden van Dark & Stormy gepland. De groep telt enkele Stadenaars in zijn rangen en brengt new wave classics met een stevige rocksaus erbovenop. Ook op zondag 8 december tekenen we present. We houden het dan wel iets rustiger. Vanaf 11 uur kan iedereen er terecht voor een aperitiefje. Na de middag serveren we vanaf 14 uur koffie en taart en kunnen er ook gezelschapsspelletjes gespeeld worden. Ons tweede ‘Taboeweekend’ start op vrijdag 13 december om 16 uur met een werkmanpintje. Opnieuw ideaal voor een afterwork. We hebben ook gezorgd voor de nodige caféspelen. Om 20 uur keren we even terug naar de nineties met een heuse Breezerparty. DJ Lander zorgt voor de nodige muzikale ambiance. Op zaterdag 14 december valt het doek definitief voor café Taboe. We openen vanaf 18 uur voor ‘Café Taboe, The Last Dance’. Om 21 uur volgt nog een optreden van singer-songduo Raf en Grieke.”

Meer info vind je op de Facebookpagina van Camping Eugène.