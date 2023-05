Brugse dansschool Dancelot centraliseert werking in nieuwbouw in Sint-Andries

Uiterlijk tegen de zomer van 2024 vestigt de Brugse dansschool Dancelot zich in een modern nieuwbouwpand op de site van Sportpark De Watertoren in Sint-Andries. “In de nieuwbouw zullen we beschikken over maar liefst vier danszalen en een mooie onthaalruimte, en dit alles in een omgeving met heel veel groen”, zegt Michel Deveen van Dancelot.

Dansschool Dancelot, in 2006 opgericht door het echtpaar Charlotte Vander Zande en Michel Deveen, biedt danslessen in klassiek ballet, moderne en hedendaagse dans, musical en Pilates. Met zo’n vierhonderd leden, voornamelijk jongeren, is Dancelot uitgegroeid tot een grote speler in de dansbranche in de Brugse regio. De hoofdvestiging bevindt in een fraai pand aan de Steenkaai 34, waar twee danszalen in gebruik zijn. Maar wegens het grote succes, en dus het grote ledenaantal, gebruikt Dancelot ook andere (openbare) danzalen zoals in de Xaverianensite en het KTA in Sint-Michiels en Sport Vlaanderen in Assebroek. Al die verschillende locaties maken het niet bepaald handig werken dus de zaakvoerders van de dansschool zijn al ettelijke jaren op zoek naar een nieuw, ruimer onderkomen om alles te centraliseren. En die geschikte locatie werd eindelijk gevonden. Op een onbebouwd perceel in het sportpark De Watertoren in Sint-Andries zal een nieuwbouw gerealiseerd worden die voldoet aan alle noden van een moderne dansschool. Rondom de nieuwbouw blijft de bestaande parktuin met boomgaard volledig behouden.

Aansluiting

“Het College van Burgemeester en Schepenen gaf intussen een omgevingsvergunning voor dit project”, zegt schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Door de plaatsing van het gebouw aan de zijde van het perceel dat paalt aan de Koninklijke Hockeyclub Brugge, sluiten de verschillende sportinfrastructuren op elkaar aan”, stelt de schepen. “De bouw van de dansschool is dan ook passend binnen deze zone voor sport en recreatie en helemaal conform de bestemming van deze zone. Tegelijkertijd wordt een maximale afstand gegarandeerd ten opzichte van de westelijk gelegen woonkavels, de noordelijk gelegen kasteeltuin en de Hockeyclub. De architectuur van het hoofdzakelijk zwartgekleurde gebouw is, volgens de architecten van Compagnie Costume – Tailored Architecture, rechttoe-rechtaan met materiaaltoepassingen in hun zuivere vorm – zoals beton, staal en aluminium – maar evenwel uitgepuurd en verfijnd qua detaillering. “Op het gelijkvloers is een grote balletzaal voorzien die in twee kan worden gedeeld door een mobiele wand. Op de verdieping bevinden zich twee middelgrote bewegingsruimtes en één kleinere voor individuele begeleiding”, zegt Michel Deveen van Dancelot. “Vooraan in het gebouw komt er bovendien een gezellige ontmoetings- onthaalruimte die is ingericht in relatie tot het omliggende groen.” De bouwwerkzaamheden gaan van start in september. Het gebouw zou uiterlijk tegen de zomer van 2024 in gebouw genomen worden.

(PDV)