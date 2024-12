Bowlingtornooi Keep Fit is heel populair

Het het open bowlingtornooi in Keep Fit lokt steeds meer recreanten. Voor de tiende editie van het tornooi verschenen er liefst 34 deelnemers aan de inschrijvingstafel. Dit tornooi stond open voor zowel heren als dames. Het werd een intensieve strijd, vooral bij de heren. In de hoofdtabel van de heren ging de overwinning naar Kevin Moerman voor Geert Moreel. Op de derde plaats eindigde burgemeester Luc Derudder. In de tweede tabel van de heren was de overwinning voor Bart Vanuxem voor Johan Lambrecht en Dirk De Keyzer. Bij de dames ging de trofee naar Lotte De Clerck voor Stephanie Vackier en Hilde Van Esbroeck. Er wordt nu al uitgekeken naar het belangrijke kersttornooi. (CLY/foto CLY)