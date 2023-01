Atelier Jan Duytschaever klinkt op het nieuwe jaar

Ook het bestuur en de cursisten van de vzw kunstatelier Jan Duytschaever klonken op het nieuwe jaar. De vzw werkt met twee leden-bestuurders en heeft intussen 35 cursisten die ingeschreven zijn om het hele jaar door les te volgen in de oude pastorie in het neogotische complex in Vivenkapelle.

Het gebouw werd na tien jaar leegstand weer volledig gebruiksklaar gemaakt voor en door de vzw. De kunstopleiding wordt gegeven door Jan Duytschaever, die zelf zijn opleiding genoten heeft aan de kunstacademie van Brugge. “In het atelier kunnen de cursisten verschillende technieken aanleren. Daarnaast wordt er ook kunstambacht en kunstbeleving bijgebracht”, vertelt Jan Duytschaever. “De vzw tracht een hoog niveau te bereiken. Het resultaat is te zien op de tentoonstellingen die we ieder jaar organiseren.” (PDV/gf)